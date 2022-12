Motori, il Trofeo Vallecamonica 2023 ancora nel CIVM: le date

mercoledì, 28 dicembre 2022

Malegno (Brescia) – Dopo la conferma delle titolazioni per il Campionato Italiano Velocità Montagna 2023 e per il Trofeo Velocità Montagna Nord 2023, è oggi ufficiale anche la data di svolgimento del 52° Trofeo Vallecamonica, ufficializzata dal 25 al 28 maggio 2023.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Brescia si prepara ad un’altra edizione imperdibile e carica di emozioni. Sui quasi 9 chilometri dell’ascesa Malegno-Ossimo-Borno si ripeterà quella magia che da sempre contorna la cronoscalata lombarda. Il Trofeo Vallecamonica 2023 sarà il quarto appuntamento del calendario CIVM, confermandosi per il terzo anno consecutivo nella massima serie se si considera anche l’atipica stagione 2020.

Lo staff dell’Automobile Club Brescia è al lavoro già da qualche settimana per individuare anche i momenti di contorno all’evento che permetteranno il coinvolgimento degli appassionati, dei piloti, dei team e degli addetti ai lavori.

“C’è ovviamente grande soddisfazione ed emozione nel vedere il nostro Trofeo Vallecamonica ancora una volta sul palcoscenico del Campionato Italiano Velocità Montagna, la titolazione più prestigiosa per la velocità in salita in Italia – ha commentato il presidente dell’Automobile Club Brescia Cavalier Aldo Bonomi –Correre a fine maggio sarà un’importante opportunità per tutte le attività ricettive e commerciali della Valle Camonica con le quali, grazie anche alla collaborazione sinergica delle autorità territoriali, c’è da sempre dialogo e coinvolgimento. Sarà un’altra grande festa dei motori e sono sicuro che tutto il mio staff lavorerà con grande dedizione per rendere indimenticabile anche la 52esima edizione di quella che potremmo definire una gara d’altri tempi”.