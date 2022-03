Montecampione, sostituita tubazione idrica ammalorata

giovedì, 3 marzo 2022

Artogne – Conclusi i lavori di sostituzione della tubazione idrica ammalorata a Montecampione tra la zona 1200 e prato Secondino. Lo scavo è stato ripristinato con la stesura di stabilizzato in attesa delle prossime asfaltature previste per il mese di maggio lungo la strada che da 1200 sale a 1800.

Resta in vigore l’ordinanza del sindaco di Artogne, Barbara Bonicelli (nella foto) di bollitura acqua in paese per la carenza di risorsa idrica alle sorgenti.

Data la condizione di vetustà del sistema idrico integrato e dei sottoservizi ad esso annessi, la promiscuità riscontrata con il sistema di innevamento e le esigenze di pompaggio, il Comune procederà a pianificare le progettazioni dei diversi interventi richiesti per le sostituzioni, manutenzioni e differenziazioni.

E’ evidente – evidenza il sindaco di Artogne (Brescia) che sono investimenti impegnativi e costosi e ci vorrà del tempo, ma “se mai si parte mai si arriva” e l’arrivo in questo caso è la salvaguardia di uno dei beni più preziosi fortunatamente ancora oggi presenti sulle montagne camune: l’acqua.