Montecampione, ambulatorio: orari e calendario apertura ad agosto

venerdì, 29 luglio 2022

Montecampione – Il Consorzio Montecampione ha predisposto un calendario di presenza di personale qualificato presso l’Ambulatorio alla Splaza.

In forma privata, in collaborazione con lo Studio Sanitario Le Valli, è stata concordata la presenza alternata di medico ed infermiera, come da seguente calendario in vigore dal 1° di agosto:

– LUNEDI: 8.30 – 12.30 presenza Medico (no il 15/08);

– MARTEDI: 14.00 – 18.00 presenza Infermiera;

– MERCOLEDI: 14.00 – 18.00 presenza Infermiera (eccetto 24/08 solo pomeriggio);

– GIOVEDI: 8.30 – 12.30 presenza Medico (eccetto 18/08 infermiera 8.30-12.30 e 14.00-18.00);

– VENERDI: 8.30 – 12.30 presenza Medico (eccetto 19/08 infermiera 8.30-12.30);

– SABATO: Infermiera 8.30-12.30

Da qui è possibile scaricare il calendario completo.

Trattandosi si servizio privato, il medico non sarà in grado di rilasciare ricette mediche mutuabili.

Le indicazioni in caso di necessità medico sanitarie:

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 116117

per i periodi dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni della settimana; dalle ore 8 alle ore 20 del sabato e dei giorni prefestivi infrasettimanali; dalle ore 8 alle ore 20 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

OSPEDALE DI ESINE (CENTRALINO) 0364/3691

EMERGENZE (ambulanza) 112

***

RICETTE MEDICHE

Per la RIPETIZIONE DI RICETTE contattare il proprio medico di famiglia affinché prescriva in forma elettronica e comunichi il relativo Numero di Ricetta Elettronica (NRE); successivamente recarsi in farmacia con la Tessera Sanitaria e il NRE; il farmacista gestirà la prescrizione ed erogherà i farmaci.

***

SPORTELLO FARMACEUTICO

FARMACIA MONTECAMPIONE 0364/560444

aperta nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e domenica 9.00 – 12.30

sabato 15.00 – 18.00

FARMACIA PIAN CAMUNO 0364/591490