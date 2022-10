Monitoraggio di ponti e viadotti sulle strade della Valtellina

sabato, 22 ottobre 2022

Morbegno (Sondrio) – Saranno posizionati sensori e monitorati su alcuni ponti – in territorio della provincia di Sondrio – lungo la statale 36 e la statale 38 var, all’altezza di Morbegno (Sondrio).

Anas ha avviato le gare per il monitoraggio tramite sensori di ponti e viadotti lungo la rete stradale. L’investimento per l’infrastrutturazione e il monitoraggio è di 275 milioni di euro a livello nazionale, finanziati dal “Fondo Complementare” connesso al PNRR. Anas ha la priorità di sorvegliare la rete stradale di competenza al fine di valutare le condizioni presenti e future delle parti che compongono l’infrastruttura, per definire le attività di manutenzione con identificazione degli interventi, dei costi e dei tempi associati. L’obiettivo è quello di innalzare il livello della sicurezza intrinseca delle strutture, la sicurezza dell’utenza e l’ottimizzazione dei costi di gestione e dei tempi d’intervento.

In questo contesto è stato realizzato da Anas il programma SHM (Structural Health Monitoring) che prevede la messa a punto di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi e di monitoraggio dinamico delle infrastrutture.