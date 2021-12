Mobilitazione per salvare la Croce Rossa degli Altipiani cimbri

mercoledì, 22 dicembre 2021

Folgaria – Mobilitazione per la Croce Rossa degli Altipiani cimbri. I sindaci di Folgaria, Lavarone e Luserna e della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, scendono in campo a sostegno della Croce Rossa degli Altipiani. Dopo l’allarme lanciato dai responsabili della Croce Rossa Italiana Altipiani, che si trova in un momento di particolare difficoltà, dovendo far fronte alla necessità, mantenendo fede all’impegno preso e, parallelamente, dovendo contare su di un numero di persone che si è assottigliato, i tre sindaci hanno lanciato un appello.

“Voglio sottolineare – spiega Michael Rech (nella foto), sindaco di Folgaria – che non è la solita raccolta fondi, qui stiamo parlando di salvare la Croce Rossa dalla chiusura. Credo possiate tutti immaginare quali gravi problemi potrebbe generare lo scenario della chiusura dell’associazione. Servono risorse subito a sostegno del personale dipendente e del servizio di emergenza”.

“Se non vogliamo essere volontari, come i numeri dimostrano – conclude Rech – almeno sosteniamo la CRI con le donazioni”.

Donazioni sono possibili online con Gofoundme allegato oppure con bonifico all’IBAN IT 59 L 08011 34820 000040050217.