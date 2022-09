Maltempo estate 2021, fondi per gli interventi in provincia di Sondrio

mercoledì, 21 settembre 2022

Sondrio – Sbloccati i fondi del Dipartimento Protezione civile destinati a Comuni, Comunità Montane e Province dei territori di Como, Sondrio e Varese per i danni provocati dal maltempo nell’estate 2021. Lo comunica l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni.

È stato firmato oggi, presso la direzione generale Territorio e Protezione civile, il decreto per l’attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 maggio, che assegna 18,6 milioni di euro.

Il Piano approvato stanzia circa 17,3 milioni di euro a Comuni ed enti delle province di Como, Sondrio e Varese per la realizzazione di un piano interventi pubblici e circa 1,4 milioni ai privati (nuclei familiari ed attività economiche e produttive), oltre ai contributi per l’autonoma sistemazione, in conseguenza degli eventi metereologici che si sono verificati dal 3 luglio all’8 agosto 2021. In totale quasi 19 milioni di euro.

Dei fondi assegnati, circa 12,8 milioni sono le risorse destinate alla provincia di Como, compreso lo stralcio urgente fatto a luglio per Laglio, circa 5 milioni alla provincia di Sondrio e circa 1,2 milioni alla provincia di Varese.

“Sono soddisfatto della misura adottata. Essa – ha fatto sapere l’assessore regionale alla Protezione civile – permetterà ai beneficiari dei contributi di avviare, inizialmente, gli interventi necessari per ripristinare il comparto pubblico ed essere rimborsati delle spese sostenute per gli interventi urgenti già svolti. Questo dopo diversi mesi di attesa, dovuta principalmente alla burocrazia centrale, che ha di fatto impedito il trasferimento immediato delle risorse ai Comuni interessati”.

La programmazione dei 203 interventi pubblici riguarda le risorse messe a disposizione dalla delibera del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 e le economie accertate dal piano interventi urgenti.

Di seguito l’elenco degli interventi finanziati per la provincia di Sondrio

SO Colorina Ricostruzione delle opere di contenimento del terreno sulla scarpata a monte della strada comunale

100.000,00

SO Colorina Sostituzione della tubazione esistente con una di maggiori dimensioni, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque successivamente alla pulizia della vasca di accumulo 200.000,00

SO Piantedo Messa in sicurezza del torrente Colo mediante sistemazioni arginali, di opere idrauliche e svaso

materiale in alveo 100.000,00

SO Ponte in Valtellina Messa in sicurezza della parete rocciosa in località Belvedere, lungo la strada Sazzo – Briotti: placcaggio della parete rocciosa interessata da smottamenti e messa in sicurezza delle aree 50.000,00

SO Prata Camportaccio – Valle di Tei di Mezzo: consolidamento piccoli smottamenti e rimozione materiale accumulato in alveo; – abitato di Dona: regimazione acque e consolidamento erosioni; 80.000,00

SO Samolaco Ripristino del fondo stradale sterrato in direzione Loc. Alpe Borlasca 23.000,00

SO Samolaco Intervento di pulizia, con rimozione della vegetazione e del materiale depositatisi lungo il Canale Meretta in fraz. Somaggia 32.000,00

SO Samolaco Prolungamento del Fosso Laguna, mediante ripristino del vecchio canale di laminazione dismesso, fino al confine con il comune limitrofo 200.000,00

SO Samolaco Intervento di svaso da materiale alluvionale a seguito delle precipitazioni del 02.08.2021 e seguenti del torrente Lobbia (reticolo maggiore) in fraz. Somaggia.

400.000,00

SO Samolaco

Svaso e pulizia della sacca di raccolta della Valle Martun (R.I.M.), posta nelle immediate vicinanze di abitazioni private, dal materiale alluvionale 78.000,00

SO Samolaco

Lavori di regimazione del Canale Meretta, nella parte che percorre l’abitato della fraz. Somaggia 100.000,00

SO San Giacomo Filippo

Risagomatura alveo e manutenzione/rifacimento argini; rifacimento tratto di cunetta stradale 110.000,00

SO San Giacomo Filippo Messa in sicurezza attraverso fornitura e posa di barriera paramassi 91.000,00

SO Sondalo messa in sicurezza e ripristino della viabilità e dello stato dei luoghi 19.992,85

SO Sondalo lavori messa in sicurezza e ripristino della viabilità e dello stato dei luoghi 24.985,60

SO Sondrio Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino 150.000,00

SO Novate Mezzola Realizzazione di vallo paramassi, da posizionarsi sull’estremo di valle a protezione delle infrastrutture sottostanti (SS 36 e ferrovia) e abitazioni in via della Riva 1.000.000,00

SO Chiavenna Pulizia alveo e ripristino opere di regimazione idraulica (argini, briglie, soglie) 1.500.000,00

SO San Giacomo Filippo Svaso alveo e opere di regimazione idraulica (argini) 200.000,00

SO Campodolcino Svaso alveo e ripristino opere di regimazione idraulica (argini e briglie) 200.000,00

SO Valmasino Rimozione struttura pericolante ponte su torrente Mello e messa in sicurezza argini 10.704,30

SO Chiavenna Sgombero e allontanamento materiale alluvionale presente in alveo del fiume Mera nei pressi della foce del torrente Perandone 198.009,74