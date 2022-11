Malegno: inaugurato il nuovo pick-up della Protezione Civile

domenica, 27 novembre 2022

Malegno – In occasione della festa di Sant’Andrea a Malegno (Brescia), che quest’anno si celebra in grande come ai vecchi tempi, con eventi articolati fino al 3 dicembre, è stato inagurato il nuovo pick-up in dotazione alla Protezione Civile. Alla cerimonia, che si è svolta nel pomeriggio nel campo sportivo, erano presenti il parroco don Giuseppe Stefini, il sindaco Paolo Erba, i responsabili e volontari del gruppo di Protezione Civile e i cittadini. Il sindaco Paolo Erba ha sottolineato l’importanza del gruppo di Protezione Civile e il nuovo mezzo consentirà di effettuare gli interventi sul territorio.

La festa patronale di Sant’Andrea mercoledì 30 novembre vedrà un momento di festa e giochi in piazza Casari nel pomeriggio, alle 20 nella chiesa parrochiale la solenne celebrazione presieduta dal vicario episcopale di zona, don Pietro Chiappa e alle 21:15 nella sala consiliare la cerimonia di consegna del Premio Mites Terram Possident.

Tra gli altri appuntamenti: venerdì 2 dicembre, alle 18:30, presentazione del vino “Mites”, nato dalla vendemmia 2021, sabato 3 dicembre le celebrazioni si chiudono con la tradizionale Fiaccolata di Sant’Andrea, giunta alla 16esima edizione, con partenza alle 19:30 dalla Baita della Società e arrivo alle 20:15 in piazza Casari.