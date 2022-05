Malegno: conferimento onorificenza a Giorgio Mascherpa

martedì, 31 maggio 2022

Malegno – Giovedì 2 giugno Giorgio Mascherpa, residente a Malegno (Brescia) ed esponente di spicco dell’associazionismo riceverà l’onorificenza al Merito dal prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà. Un riconoscimento importante per Giorgio Mascherpa e per altri 24 bresciani. Inoltre il prefetto consegnerà la medaglia d’onore ai familiari di 15 cittadini deportati e internati nei lager nazioni tra il 1943 e il 1945.

Giorgio Mascherpa (nella foto) è riferimento per la Valle Camonica: da 31 anni educatore e volontario presso l’oratorio “Zaccaria Casari” di Malegno e in questi anni partecipa alle iniziative parrocchiali, inoltre ha ricoperto per 21 anni l’incarico di segretario del Coro “Arca” di Malegno organizzando 172 uscite con il coro in tutta Italia e anche all’estero facendo conoscere i canti e la cultura camuna. Nei cinque anni da assessore alla Cultura del Comune di Malegno ha organizzato oltre 50 incontri al museo “Le Fudine” di Malegno, affrontando argomenti come le incisioni rupestri in Valle Camonica, come si coltiva il Vino, l’era dei ghiacciai in Valle Camonica, l’arte Egizia, mostre di pittura e scultura e una mostra fotografica sugli ebrei e la Shoah. Tra gli incontri si registrano quello in palestra con Don Mazzi, il grande evento sempre in palestra con la professoressa Rita Levi Montalcini, con professor Giorgio Brunelli, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Tra gli appuntamenti di svago si registra quella per i più giovani l’estate in piazza con tanti giocolieri e comici di Zelig.

Giorgio Mascherpa è da 17 anni presidente Avis di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio, da novembre fa parte del direttivo Provinciale Avis e co-responsabile di zona di tutte le Avis di Valle Camonica. Inoltre ha messo in campo iniziative per l’acquisto di apparecchiature per il reparto di pediatria di Esine, con raccolta fondi per le donne operate al seno, per l’acquisto di un pulmino per gli anziani di Lozio, per il restauro della scuola materna di Malegno, e con la raccolta dei tappi di plastica sono state regalate a tutte le case di riposo della Valle Camonica 45 carrozzine. Infine ha contribuito alla rifondazione dell’Aido di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio e da sette anni ricopre la carica di presidente, in contatto con tutte le altre realtà della Valle Camonica, partecipando attivamente alle varie iniziative volte a valorizzare l’ associazione.