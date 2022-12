Lezione di legalità dei carabinieri con gli studenti di Colle Isarco e Bolzano

sabato, 24 dicembre 2022

Bolzano – Doppio appuntamento con gli studenti dell’Alto Adige, promossi dai carabinieri della Compagnia di Bolzano e della Compagnia di Vipiteno.

Nell’ambito degli incontri istituzionali sulla cultura della legalità con gli istituti scolastici, i carabinieri della Compagnia di Bolzano si sono recati presso l’Istituto Comprensivo in lingua tedesca Bolzano-Gries, dove alla presenza degli alunni di due classi, la 3^B e la 4^D, hanno illustrato i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri con tutte le sue componenti e hanno mostrato alcuni veicoli speciali utilizzati quotidianamente per le attività di pronto intervento. Nel piazzale della scuola è stata allestita una mostra statica con la presenza di un autovettura Alfa Romeo Giulia, una moto Yamaha da enduro, mezzi questi di recente assegnazione, utilizzati dalla dipendente Sezione Radiomobile per il pronto intervento. I militari hanno così potuto illustrare, in lingua tedesca, i compiti dell’Arma dei carabinieri, le varie specializzazioni e soprattutto la funzione di operatori di protezione civile che quotidianamente operano in perfetta sintonia e collaborazione con i vigili del fuoco volontari presenti capillarmente, così come le Stazioni Carabinieri, sull’intero territorio provinciale. Alla mostra statica era presente anche una vettura completamente elettrica, la Nissan Leaf, in dotazione alla dipendente Stazione Carabinieri, utilizzata dai militari per controllare le zone del centro cittadino rispettando il concetto di sostenibilità ed ecologia. A fine incontro sono state distribuite a tutti i ragazzi delle cartoline riproducenti le varie specializzazioni dell’Arma dei Carabinieri da parte dei Carabinieri. Subito dopo ed in maniera inaspettata i i ragazzi hanno chiesto a militari di autografare le cartoline che gli erano appena state consegnate. Tutte le pattuglie, a fine incontro, hanno lasciato la struttura scolastica con i dispostivi luminosi e acustici, sirena e lampeggiante accesi per la gioia dei ragazzi.

Colle Isarco, i carabinieri della Compagnia di Vipiteno fanno visita alla Scuola Elementare San Giovanni Bosco di Colle Isarco (Bolzano). I militari sono saliti in cattedra a Colle Isarco, in occasione di una bella iniziativa rivolta alle scuole del piccolo borgo dell’alta valle d’Isarco. In particolare, i militari della locale stazione hanno svolto degli incontri con i ragazzi di tutte le classi delle scuole elementari San Giovanni Bosco, nell’ambito del contributo educativo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità verso i giovani delle scuole, attraverso incontri tra gli studenti e gli stessi carabinieri. All’iniziativa hanno preso parte circa 20 alunni con i rispettivi insegnanti. In particolare, nel corso dell’incontro, dopo aver illustrato le attività dei vari reparti facenti parte dell’Arma, sono state affrontate tematiche di interesse generale e di attualità, quali il bullismo, la violenza e la sicurezza virtuale ed i contatti con gli sconosciuti.

Gli studenti hanno partecipato attivamente all’incontro formulando interessanti domande e salendo sui mezzi dell’Arma dove si sono divertiti ad indossare i giubbotti antiproiettile e ad usare le palette simulando di fermare delle autovetture.