Le novità per Natale alla pasticceria “La dolce vita” di Darfo Boario

martedì, 15 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – La pasticceria “La dolce vita” di Darfo Boario Terme (Brescia) è sempre più un riferimento per la città e la Valle Camonica e per il periodo natalizio sono in arrivo novità. Nel prestigioso locale che si affaccia su piazza della stazione di Boario, oltre all’affezionata clientela camuna, sono numerosi i turisti che fanno tappa e non solo nei fine settimana o in occasione delle festività.

I titolari, fratelli Massimo e Daniele Gelpi, il primo nel laboratorio, il secondo al banco, la madre Franca e le collaboratrici cercano di soddisfare ogni richiesta. “Puntiamo sulla qualità – osservano – e questo fa la differenza”.

La produzione artigianale di dolci è ampia, si va dalla mousse ai bignè, cannoncini, biscotti e tante altre golosità, inoltre viene prodotta secondo la ricetta tradizionale la Spongada, il dolce tipico della Valle Camonica, con l’aggiunta di frutti di bosco, gocce di cioccolato o pezzi di marron glacé.

“Abbiamo avviato la produzione di dolci per il periodo natalizio – racconta Massimo Gelfi – proporremo un’ampia gamma di prodotti artigianali, con ingredienti selezionati e di qualità”. Tra le novità del Natale 2022 e le festività di fine anno della pasticceria “La Dolce Vita” spiccano cesti con prodotti a scelta, panettoni e pandori tutti prodotti artigianalmente. Ampia la varietà dei prodotti, con cesti di dolci dei vari frutti, panettoni al cioccolato di latte, classico o mandorlato, pandori con goccia di miele della Valle Camonica.

“Quest’anno – conclude Massimo Gelpi – abbiamo ampliato l’offerta: da questa settimana a fine anno sono giornate di intenso lavoro e il nostro obiettivo è soddisfare tutte le richieste della clientela”.