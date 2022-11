Le auto e l’inverno: dal 15 novembre gomme da neve o catene, gli obblighi in Alto Adige

venerdì, 11 novembre 2022

Bolzano – L’obbligo di dotare gli autoveicoli dell’attrezzatura invernale scatta il 15 novembre. In Alto Adige, quando la strada è coperta di neve o ghiaccio, come ad esempio sui passi di montagna ad alta quota sulle strade amministrate dalla Provincia, l’equipaggiamento invernale è già obbligatorio. In presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli devono quindi essere dotati di equipaggiamento invernale omologato, ossia pneumatici invernali o catene da neve.

Più della metà (57%) delle strade in Alto Adige si trova al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare. L’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider ricorda quindi agli utenti della strada di “preparare i veicoli per l’inverno e di contribuire a una maggiore sicurezza sulle strade altoatesine guidando con prudenza”.

Prepariamo i veicoli per l’inverno e adattiamo lo stile di guida

Il Servizio strade è pronto per la stagione invernale, afferma il direttore della Ripartizione, Philipp Sicher. “I nostri veicoli, le nostre attrezzature per lo sgombero della neve e, soprattutto, i 480 cantonieri sono pronti ad intervenire. Tuttavia, è anche importante che gli utenti della strada adattino il loro stile di guida alle condizioni invernali e in ogni caso utilizzino pneumatici invernali o catene da neve”, dice Sicher.

“Gli pneumatici invernali aderiscono molto meglio al manto stradale alle basse temperature grazie alla loro mescola di gomma, il che significa che lo spazio di frenata è più breve e la stabilità è maggiore”, spiega Markus Kolhaupt, direttore dell’Ufficio motorizzazione. Secondo Kolhaupt, per ottenere una buona aderenza è consigliabile utilizzare pneumatici invernali che non abbiano più di quattro anni e che abbiano una profondità minima del battistrada di quattro millimetri. “Con le catene da neve, bisogna assicurarsi soprattutto che le catene siano adatte alle dimensioni dello pneumatico montato”, afferma Kolhaupt.

Obbligo fino al 15 aprile sull’A22 e nella città di Bolzano

Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal 15 novembre al 15 aprile vige l’obbligo generale di utilizzare le attrezzature invernali sull’Autostrada del Brennero e nella città di Bolzano. Durante questo periodo, tutti coloro che viaggiano con veicoli devono utilizzare pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve adeguate. Se necessario, a causa del cielo coperto o delle strade ghiacciate, le catene devono essere montate. Questo regolamento non si applica a ciclomotori e motocicli, ai quali, in caso di neve o ghiaccio, non è consentito circolare su strada.