Le Alpi Centrali vincono la staffetta maschile e la classifica Comitati agli Italiani Allievi di sci di fondo

lunedì, 7 marzo 2022

Lama Mocogno – Non poteva che finire con un altro oro la spedizione dei giovani fondisti delle Alpi Centrali agli Italiani Allievi di sci di fondo che si sono chiusi oggi a Lama Mocogno.

Dopo aver dominato le prove individuali con Simone Negrini (sprint) e Federico Pozzi (individuale) e con la medaglia d’argento di Niccolò Giovanni Bianchi (individuale), la squadra Alpi Centrali A formata da Daniel Pedranzini (Sci Club Alta Valtellina) Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno) e Federico Pozzi (Sci Club Alta Valtellina) ha dominato la 3 x 5 km in tecnica libera, dalla prima all’ultima frazione, infliggendo alla seconda squadra classificata, Trentino A, 44”2 di distacco e alla terza squadra, Alpi Occidentali A, 46”1. Quinta l’altra squadra delle Alpi Centrali B composta da Simone Negrini, Jacopo Gazzoni e Stefano Epis.

In campo femminile vittoria per la favoritissima squadra Alpi Occidentali A in 32’45”5, davanti al Trentino A e al Veneto A. Quinta, la squadra delle Alpi Centrali A, con Silvia Santus in prima frazione, Giada Fachin in seconda e Giada Giacomelli in terza, staccata di 1’36”0 dalla squadra vincitrice.

Il Comitato Alpi Centrali con 13523 punti è anche primo nella classifica tra i 12 Comitati presenti, davanti al Trentino 10893 punti e al Veneto 9342 punti.