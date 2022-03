Lavori sulla Statale 38, gallerie chiuse a Morbegno e Grosio

domenica, 20 marzo 2022

Morbegno – Anas ha programmato i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici e revisione dei presidi antincendio presenti all’interno delle gallerie “Paniga” e “Campovico”, lungo la statale 38 var “Variante di Morbegno”. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 8,900 al km 18,300 nelle notti di martedì 22 e mercoledì 23 nella fascia oraria dalle 21 alle 5 del giorno successivo.Il traffico veicolare verrà deviato lungo la SP 30 “Orobica”, nel tratto compreso tra lo svincolo di Cosio Valtellino e la rotatoria del Tartano all’interno del territorio comunale di Talamona.

Sempre in provincia di Sondrio, nella notte del 30 marzo ( dalle ore 22 alle ore 5), verranno svolte le operazioni di manutenzione programmata degli impianti tecnologici presenti all’interno delle gallerie Le Prese, Verzedo, Sant’Antonio, Tola e Capina, lungo la strada statale 38 “Dello Stelvio”, nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto e Bormio, dal km 86,700 al km 99,700 in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare sarà deviato secondo le seguenti modalità: i veicoli provenienti da Sondrio in direzione Bormio dovranno uscire allo svincolo di Le Prese al Km 86,300 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Cepina al Km 99,700; i veicoli provenienti da Bormio in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Cepina Val di Sotto al Km 99,700 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale dallo svincolo di Sondalo.