Latte in festa e Brava Part all’Alpe Cimbra e Vigolana, Vecchiato: “Alla riscoperta di tradizioni e territorio”

mercoledì, 7 settembre 2022

Alpe Cimbra – Due grandi appuntamenti all’Alpe Cimbra: nel weekend del 17 e 18 settembre “Latte in Festa” al Parco Palù di Lavarone (Trento); sabato 1 e domenica 2 ottobre la grande sfilata della Brava Part, festa della comunità dell’Alpe Cimbra (Folgaria, Lavarone e Luserna) e della Vigolana con le sue tradizioni e la sua cultura.

“Dopo una grande estate – spiega Daniela Vecchiato (nel video), direttrice dell’Azienda di Promozione TuristicaAlpe Cimbra e Vigolana – proseguono gli appuntamenti nelle nostre località, legati alla stagione e alla scoperta del territorio, in particolare “Latte in Festa”, manifestazione dedicata al mondo del latte e tutti i suoi gustosi derivati, protagonisti di due giornate per la valorizzazione del patrimonio lattiero caseario e dell’agricoltura di montagna”.

VIDEO

“Il secondo evento – prosegue Daniela Vecchiato – è la sfilata della Brava Part, con due giornate – 1 e 2 ottobre – alla scoperta dell’identità e tradizione dell’Alpe Cimbra e della Vigolana e la sfilata che vedrà mille partecipanti, ma anche la ricoperta degli antichi mestieri”.

LATTE IN FESTA – La manifestazione è l’occasione per immergersi nel magico mondo del latte e scoprirne l’intera filiera, dalla malga fino alla tavola, attraverso tante proposte: laboratori, trekking tematici, giochi di una volta, ila fienagione e un allestimento che renderà particolarmente coinvolgente la location del Parco Palù a Lavarone. Inoltre si potranno incontrare le Donne in Campo presenti nell’area espositiva e artefici di numerosi laboratori: Donne in Campo-Cia è l’Associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura, riconosciuta sul territorio, presso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali e apprezzata dai cittadini che conoscono i mercati agricoli con le loro eccellenze del gusto e le tante altre iniziative innovative. Il connubio straordinario tra donne e agricoltura passa attraverso l’amore per la terra, l’attenzione alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi, attraverso l’impegno a tramandare le culture locali alle nuove generazioni e nell’innovazione, caratteristica determinante dell’imprenditoria femminile.

Quindi i trekking tematici, quali il Trekking del latte sulle vie del Drago e merenda contadina, quindi il Drago Vaia per poi raggiungere la Fattoria Soto al Croz dove degustare una deliziosa merenda contadina e visitare la fattoria o l’aperitivo del malghese. Durante le due giornate si svolgerà anche il Mercato della Terra: iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agro-culturale degli Altipiani Cimbri, in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, nata per creare un momento d’incontro tra i produttori del territorio, gli abitanti e gli ospiti dell’Alpe per far conoscere la bontà e genuinità, di stagione in stagione, dei loro prodotti. Latte in Festa rientra tra gli eventi organizzati dall’Apt Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento finalizzati alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e rientra nel programma Alpe Cimbra Eco-friendly volti alla diffusione della cultura della sostenibilità e della vacanza green.

BRAVA PART – La sfilata della “Brava Part“ (© foto Gober) si annuncia una festa della comunità dell’Alpe Cimbra e Vigolana che vuole ribadire con grande orgoglio la propria matrice identitaria, le tradizioni e la cultura. Elisabeth Dalprà è stata eletta come principessa Sissi, madrina della Brava Part 2022, mentre Filippo Pergher avrà l’onore di vestire i panni dell’imperatore Franz Josef. Mille figuranti daranno vita ad un’emozionante rievocazione storica domenica 2 ottobre, con inizio da Costa alle 10:30 e arrivo a Folgaria (Trento), con un ricco weekend di tradizioni, un viaggio nel gusto, un tuffo nel passato con i carri dei vecchi mestieri di montagna, le bande folcloristiche, i cori, un viaggio nel gusto e poi ancora laboratori, mercatini, giochi d’altri tempi, attività, escursioni guidate, buona musica e folklore del Trentino e non solo. Nelle due serate de 1 e 2 ottobre tanta musica live al Palaghiaccio di Folgaria e stand gastronomico.