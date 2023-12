L’artista Simon Beck dedica al Ciampac una creazione di Snowart

domenica, 17 dicembre 2023

Val di Fassa – L‘artista Simon Beck dedica al Ciampac una monumentale creazione di Snowart. L’opera, realizzata in un’area da 10.000 metri quadrati con vista sul Gruppo del Sella, è la prima in assoluto sulle Dolomiti.

Indossare le ciaspole per dare vita a vere e proprie opere d’arte. È ciò che fa Simon Beck, artista inglese di fama internazionale, che in questi giorni è stato nella conca del Ciampac, raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei, per realizzare una delle sue incredibili creazioni.

Il soggetto rappresentato è il logo della skiarea che, attraverso un gioco di linee, omaggia l’inconfondibile profilo della Crepa Neigra, ai piedi della quale si sviluppano le piste da sci. Il disegno che, vista la complessità, è stato riprodotto “in negativo”, è stato poi inserito in un semicerchio e ulteriormente arricchito da frattali che ritraggono fiocchi di neve, tipici dello stile di Beck.

Un modo originale per inaugurare il nuovo anello dedicato alle ciaspole di 5 chilometri progettato per la stagione invernale 2023-2024 sulla scia del successo della proposta dello scorso anno, che prevedeva un tragitto più breve.

Il “ricamo” di Simon Beck, che rappresenta la quattrocentesima creazione della sua carriera ma un’assoluta novità per le Dolomiti, si trova lungo il nuovo tracciato, ai piedi del Colac, e occupa un’area di circa 10.000 metri quadrati. Un’opera maestosa, con vista sul Gruppo del Sella, per la quale l’artista ha lavorato da solo in maniera ininterrotta per 11 ore, dalle nove del mattino alle otto di sera, arrivando a percorrere quasi 50.000 passi per una distanza totale di circa 35 chilometri.

“È stato davvero incredibile vederlo all’opera – ha commentato Tullio Pitscheider, Presidente Società Ciampac – . Con la riproduzione su carta del logo, su cui aveva annotato gli appunti, e con il solo ausilio di una bussola magnetica e di una corda, è riuscito a dare forma ad un disegno tutt’altro semplice, concludendolo quando ormai era calata la notte sulla skiarea. Siamo davvero orgogliosi – ha concluso – di aver coinvolto questo artista unico al mondo in un’operazione che ci consente di raccontare ancora una volta le nostre meravigliose montagne e siamo certi che il pubblico apprezzerà”.

Chi volesse vederlo dal vivo deve ovviamente affrettarsi: il disegno, ammirabile in tutta la sua bellezza soprattutto da alcuni punti panoramici posti lungo il percorso delle ciaspole, indicati da apposita cartellonistica, durerà infatti solo fino alla prossima nevicata. Chi si troverà ad attraversarlo in questi giorni, è pregato di seguire le tracce per non rovinarlo.

Simon Beck è nato nel 1958 a Londra. Cresciuto nel sud dell’Inghilterra, ha frequentato l’Università di Oxford, facoltà di Scienze ingegneristiche (Wadham College), ma non si è mai adattato a lavori d’ufficio così da decidere di trascorrere la maggior parte della sua vita lavorativa occupandosi di mappe di orienteering, sport che lo appassionava.

Nel 2004 ha comprato un appartamento presso la località sciistica di Les Arcs, sulle Alpi Francesi. Da sempre appassionato di neve e di sci, ad un certo punto ha iniziato a realizzare disegni sulla neve con le ciaspole ai piedi. Gradualmente ha iniziato a prendere il disegno più seriamente fino ad arrivare a dedicare più tempo a questa attività che allo sci, diventando ben presto un punto di riferimento nella snow art, tanto da realizzare progetti spettacolari per grandi brand e rinomate stazioni sciistiche.