La Valle Camonica piange il giornalista Gian Mario Martinazzoli

martedì, 20 settembre 2022

Malegno – La Valle Camonica piange Gian Mario Martinazzoli, 72 anni, giornalista, stroncato da un malore nella notte nella sua casa di Malegno (Brescia). Nato il 1° gennaio 1950 a Grevo di Cedegolo (Brescia), Martinazzoli è stato un riferimento per la Valle Camonica e ha raccontato negli ultimi cinquant’anni la valle sugli schermi di Teletutto, sul Giornale di Brescia e per oltre 30 anni è stato direttore di Radio Voce Camuna. Ha seguito gli ultimi eventi delle Fiamme Verdi due domeniche fa al Mortirolo e l’adunata alpina di domenica scorsa a Capo di Ponte. Nella notte è morto per un malore improvviso nella sua casa di Malegno.

Grande il cordoglio della Valle Camonica e tanti sono i messaggi giunti in queste ore ai familiari. Gian Mario Martinazzoli (nella foto) lascia la moglie Noris, la figlia Alessandra, il genero Giancarlo e i nipoti Mattia e Giorgio. La camera ardente dal pomeriggio nell’abitazione di via Fontana, a Malegno, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 22 settembre, alle 16 nella parrocchiale di Malegno.