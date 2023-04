La situazione-organici delle Istituzioni scolastiche della provincia di Sondrio, Cisl: “Serve cabina di regia”

venerdì, 21 aprile 2023

Sondrio – Al termine dell’incontro tra il Dirigente dell’Ufficio XIII, i funzionari e referenti preposti agli uffici degli organici e i sindacati, CISL Sondrio in una nota porta a conoscenza dell’intera comunità educante le situazioni problematiche in ordine agli organici e alle ricadute sull’offerta formativa.

“La mancata comunicazione sull’articolazione dell’organico, pur a fronte di dati sulle iscrizioni già note e comunicate dalle istituzioni scolastiche da alcune settimane, vista la comunicazione, almeno informale, circa la conferma delle risorse degli anni passati a livello regionale, si scontra con alcune osservazioni che emergono dalla relazione con gli iscritti:

● la segnalazione di indiscrezioni circa l’identificazione dei perdenti posto dentro gli Istituti da parte delle segreterie e dei Dirigenti Scolastici;

● la notizia dei colloqui tra i Dirigenti scolastici e il Dirigente dell’Ufficio XIII dell’USR Lombardia che prefigurano una ripartizione delle risorse e delle classi tra i diversi Istituti e plessi.

L’organico parrebbe quindi ad un livello avanzato di elaborazione e ciò confligge con quanto affermato dal Dirigente Cubelli.

La situazione che si delinea è connotata da una profonda incertezza per il personale, per i Dirigenti scolastici, per le famiglie e gli studenti. Il riferimento all’organico di fatto non permette di attuare una “soluzione” reale in relazione problemi derivanti dalla denatalità, dalle fluttuazioni delle scelte degli studenti e delle famiglie in ragione dell’orientamento verso il mondo del lavoro e della formazione accademica.

Alle OO.SS. scriventi appare indispensabile chiedere che si proceda a costituire una cabina di regia per governare i cambiamenti che riguardano l’erogazione dell’offerta formativa sottraendo le scelte alle situazioni contingenti, consentendo a tutte le Istituzioni coinvolte con un proprio ruolo specifico, di poter elaborare un piano che offra una risposta coerente e sostenibile nel tempo; contemporaneamente si ritiene di voler ribadire l’inderogabile esigenza di maggiore trasparenza e tempestività dell’azione amministrativa che offra alle OO.SS. la possibilità di acquisire tempestivamente le informative al fine di elaborare osservazioni e addivenire, in uno spirito collaborativo e di condivisione, a soluzioni a dare risposte ai lavoratori, alle famiglie e agli studenti“, secondo la segreteria Cisl Scuola Sondrio.