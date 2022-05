La sfida del lavoro autonomo, incontro delle Acli a Rovereto

domenica, 22 maggio 2022

Rovereto – “La sfida del lavoro autonomo”. Riflessioni sulle prospettive future. Domani – 22 alle 20:30, nella sala conferenze Fondazione Caritro in piazza Rosmini a Rovereto (Trento) si terrà in incontro promosso dalle Acli trentine con il Circolo Acli di Rovereto. Si tratta di un momento di ascolto e confronto sulle evoluzioni del mondo del lavoro con particolare attenzione alle esperienze, ai bisogni e alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici autonome.

L’incontro intende proporre una riflessione su una parte importante della nostra società e del nostro sistema economico partendo dalla narrazione e dalle esperienze professionali e di vita di persone detentrici di Partita Iva.

Dal confronto potranno emergere utili indicazioni e suggerimenti per sviluppare una presenza più articolata ed organizzata in favore di settori lavorativi e professionali caratterizzati spesso dalla mancanza di un’effettiva rappresentanza e dalla frammentazione delle risposte attinenti i servizi (previdenza, contabilità, sanità, tutela e contratti).

Altro obiettivo della serata è quello di contribuire all’emersione di questa vasta fetta del mondo del lavoro, dei suoi bisogni tecnici, sindacali e di rappresentanza sia nei confronti della società che delle istituzioni.

Dopo l’introduzione di Nicola Simoncelli, responsabile lavoro delle Acli trentine, si passerà al racconto delle esperienze di alcune donne impegnate nel campo del lavoro autonomo: Arianna Candioli, sarta; Federica Toniolli, formatrice; Federica Gerosa, visual e brand designer. A seguire gli interventi di Salvatore Casella, direttore Patronato Acli e Annalisa Facchinelli, Caf Acli Trento. Seguirà il dibattito e il confronto con il pubblico presente.