La montagna in autunno al Corvatsch, camminate e prime sciate sulla Diavolezza

giovedì, 8 settembre 2022

St. Moritz – La montagna in autunno nei comprensori del Corvatsch e Diavolezza è spettacolare con il foliage e i colori che rendono ancor più belli sentieri e montagna. Inoltre le prime foglie degli arbusti di mirtillo si tingono già di rosso e giallo e presto seguirà il periodo del color oro dei larici.

Sul Corvatsch e Furtschellas non manca però l’intrattenimento per gli amanti della musica popolare. E chi non vede l’ora che arrivi l’inverno: dal 22 ottobre puoi tracciare il tuo primo percorso sulla neve della Diavolezza.

IL PROGRAMMA

Suoni di corni alpini – Domenica, 11 settembre dalle 14 alle 16

Hansruedi Strahm del gruppo «Alphorn Engadin» fa risuonare le note delle sue composizioni per corno alpino all’Alpetta nel comprensorio del Corvatsch.

Sabato-domenica, 22-23 ottobre dalle 11 alle 18

Sul Furtschellas e al ristorante La Chüdera si esibiranno quattro formazioni nell’ambito della rassegna “Stubete am See”

Sciare in autunno – Dal 22 ottobre al 25 novembre, ogni mercoledì, sabato e domenica sarà possibile avvicinarsi alla stagione invernale, tracciare il tuo percorso sulla Diavolezza.