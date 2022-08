sabato, 20 agosto 2022

Aldino – La geologia incontra l’astronomia: osservare le stelle nella gola del Bletterbach. Da parecchi anni è il momento culmine della stagione estiva al Geoparc Bletterbach: lo “sguardo nel passato” con il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, il Planetarium Alto Adige e gli astrofili “Max Valier“.

Mercoledì, 24 agosto a partire dalle 21, gli osservatori delle stelle e gli appassionati di geologia nel Dolomiti Patrimonio UNESCO Bletterbach ad Aldino (Bolzano) rivolgeranno il loro sguardo non verso il basso nella profonda gola, ma verso il cielo notturno sopra il Corno Bianco.

Cosa hanno in comune le stelle e i pianeti con la geologia del Bletterbach, patrimonio dell’UNESCO? Più di quanto si possa pensare a prima vista: lo fa vedere la mostra del GEOPARC Bletterbach e dell’Agenzia Spaziale Europea ESA, che anche quest’estate è stata allestita davanti al centro visitatori di Aldino (nella foto © Christian Weber).

La formazione, le caratteristiche e le peculiarità delle stelle e dei pianeti stanno anche al centro dell’evento serale “Uno sguardo al passato” mercoledì, 24 agosto dalle ore 21 a partire dal centro visitatori GEOPARC Bletterbach ad Aldino. Parteciperanno David Gruber, direttore del Museo di Scienze Naturali Alto Adige e astrofisico, Benno Baumgarten, vicedirettore e geologo e la presidente degli Astrofili “Max Valier” e fotografa Stephanie Wolters. Con racconti emozionanti e l’aiuto di un telescopio, i relatori mostreranno quanto possano essere affascinanti la geologia e l’astronomia, come scoprire le costellazioni più belle del cielo di agosto, dove vedere Venere, Giove e Saturno e come catturare una foto impressionante della Via Lattea. Con un po’ di fortuna, passeranno anche alcune stelle cadenti.

Per informazioni chiamare il numero 0471 886946 o scrivere a info@bletterbach.info. La partecipazione è gratuita, non è necessaria la prenotazione. Si consiglia un abbigliamento caldo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.