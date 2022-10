La Garda Trentino Half Marathon a quota 2500 iscritti da 40 Nazioni

domenica, 9 ottobre 2022

Riva del Garda – I numeri non mentono mai. La ventesima Garda Trentino Half Marathon, a poco più di un mese dallo start, programmato per domenica 13 novembre, ha già superato quota 2.500 iscritti e si conferma fra le mezze maratone più partecipate d’Italia. Senza poi contare anche chi si iscriverà alle altre sfide collaterali della 10k, della 5k e della Kids Run.

Statistiche alla mano, confrontando i dati delle edizioni pre covid, a trenta giorni dalla gara, il numero di iscritti è leggermente inferiore all’edizione del 2019, ma decisamente superiore allo scorso anno. Il presidente del Comitato Organizzatore Sandro Poli, snocciola con soddisfazione le cifre attuali: «Dal punto di vista numerico siamo decisamente soddisfatti, considerando la situazione economica attuale. Ci sono runner provenienti da ben 40 nazioni e la percentuale di stranieri è addirittura del 44%, dei quali il 59% sono maschi e il 41% femmine. La nostra gara conferma il proprio grande appeal, dovuto sicuramente al fatto che gareggiare nel contesto paesaggistico del Lago di Garda rappresenta uno straordinario valore aggiunto. Il resto lo fa l’elevato standard qualitativo della nostra macchina organizzativa in termini di servizi e cura dei dettagli. Avvicinarsi ai 4.000 iscritti sarebbe per noi un risultato straordinario. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la disponibilità di esercizi ed hotel: quanti saranno aperti nel fine settimana di gare, in considerazione della crisi energetica?».

Su questo tema il presidente dell’Apt Garda Dolomiti Silvio Rigatti e l’assessore allo sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi hanno già attivato una campagna di sensibilizzazione a tutte le strutture turistiche.

Ci sono dunque le premesse per un’altra edizione, fra l’altro quella del ventennale, di grande profilo e capace di soddisfare tutte le tipologie di podisti e camminatori, grazie al poker di proposte sportive per trascorrere un week-end di sport e distensione. La Garda Trentino Half Marathon, come tradizione, si propone agli appassionati dell’universo running in quattro declinazioni diverse, coprendo tutte le esigenze e tutti i palati.

Dalla sfida più attesa e mediatica sulla distanza dei 21 km alla più accessibile 10 km, con un occhio di riguardo poi ai meno preparati, che possono affrontare 5.000 metri a bordo lago, senza tralasciare poi i piccolini, che hanno l’opportunità di imitare i big gareggiando nel centro di Riva del Garda.

Le iscrizioni si inviano dal sito internet della manifestazione, all’indirizzo www.trentinoeventi.it. Per quanto riguarda invece la presenza di atleti di prima fascia, è ancora presto per avere dei nomi, considerando che scioglieranno le riserve solo la settimana prima del via. Dodici mesi fa trionfarono il keniano Solomon Köch e la tedesca Rabea Schoneborn, mentre i record appartengono al keniano Peter Chesang Kurui, che nel 2008 impiegò 1h01’51”, e alla comasca Ivana Iozza, capace nel 2009 di fermare il cronometro sul tempo di 1h12’54”.

Il programma della ventesima Garda Trentino Half Marathon prevede l’inaugurazione dell’Expo presso il Palafiere di Riva del Garda alle ore 16 di venerdì 11 novembre, uno spazio che rimarrà aperto anche nei due giorni successivi. Sabato alle 15 in piazza 3 Novembre a Riva del Garda è prevista la sfida Kids con merenda per tutti. Domenica mattina ecco lo start delle tre sfide più attese: alle ore 9 la seconda edizione della 5K da Torbole (casa del Dazio), alle 9.30 da Arco (piazzale Segantini) inizierà la settima edizione della 10K e alle 10,10 davanti al Palafiere di Riva scatterà la ventesima 21K.