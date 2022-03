La Freeski & Snowboard World Cup al Corvatsch Park

martedì, 22 marzo 2022

Silvaplana – In arrivo uno dei weekend più attesi nella stagione sciistica dei comprensori di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb. In Engadina, al Corvatsch Park, appuntamento con la Coppa del Mondo di Freeski e Snowboard.

Durante questo weekend, freestyler e snowboarder si sfidano per ottenere gli ultimi punti nella classifica della Coppa del mondo e si contendono l’ambito titolo nella disciplina «Slopestyle» al Corvatsch Park. Per non perdersi questa esibizione con salti da capogiro da parte dei professionisti, serve solo uno skipass valido, mentre per i pedoni sono in vendita ticket agevolati al prezzo di CHF 23.00 al giorno.

Assistere live allo show aereo nella zona dei tifosi:

L’accesso alla zona dei tifosi con live streaming e bar è gratuito e si trova accanto al Park presso la pista numero 6 «Mandra». La zona dei tifosi è raggiungibile a piedi dalla stazione intermedia Murtèl in 5-10 minuti circa. Il «programma fedeltà» è consultabile sul sito della società impianti.