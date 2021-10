Iseo: lavori pubblici per 1,5 milioni di euro

sabato, 2 ottobre 2021

Iseo – Lungolago, palazzetto, reticoli idrici e rotonde: al via interventi a 360 gradi a Iseo per 1,5 milioni di euro. A tanto ammontano i contributi di cui ha beneficiato il Comune e per i quali, nel consiglio comunale del 30 settembre, se ne è data comunicazione di spesa.

900mila euro saranno destinati alla messa in sicurezza del lungolago, 560mila per l’adeguamento sismico del palazzetto e 40mila saranno destinati alla manutenzione straordinaria della valle del Mulino a Clusane.

“Interventi importanti – ha commentato il Cristian Quetti, vice sindaco con delega ai Lavori pubblici – che confermano come la buona amministrazione, supportata da uffici seri e competenti, si misuri nella capacità di reperire risorse extra bilancio. Oggi più che mai la programmazione e la progettazione svolgono un ruolo fondamentale nella partecipazione ai sempre più frequenti bandi ed il Comune di Iseo sta dimostrando non solo di aver raccolto la sfida ma anche e soprattutto di sapersi far trovare pronto indipendentemente dall’opportunità che gli si prospetta.”

Alle somme elencate vanno aggiunti i 270mila euro che, grazie ad un accordo fra gli enti, saranno finanziati dalla Provincia di Brescia per realizzare una rotonda in via Risorgimento a Clusane. Costo complessivo dell’opera superiore ai 300mila euro.