Intervento di Legambiente sul recupero dell’area di Montecolino a Iseo

martedì, 1 novembre 2022

Iseo (Brescia) – Si parla del recupero dell’area di Montecolino a Iseo (Brescia) circa 43mila metri quadri abbandonata da oltre 30 anni. Nelle sue osservazioni alla variante del PGT d’Iseo, attualmente in corso di approvazione definitiva, Legambiente basso Sebino ha chiesto il “recupero dell’area ex Montecolino e la bonifica totale dell’amianto ancora esistente nell’area per dare una risposta alla domanda di posti per anziani autosufficienti, secondo quanto contenuto nelle volontà della Fondazione Bettoni “.

“Da una prima analisi del progetto presentato dal Comune in questi giorni dall’architetto Boeri su incarico della Fondazione Bettoni, l’insediamento è concepito come un nuovo elitario Sassabanek. Spa,piscine, cabins (bungalow) , servizi alberghieri, ristoranti e varie attività sportive acquatiche occuperebbero spazi ben oltre il recupero delle aree dismesse. Si auspica che, visto i numerosi edifici comunque demoliti ,vengano sostituiti con il minor consumo di suolo. Va chiarito a quali bonifiche deve ancora essere sottoposta l’area (norme tecniche 2.14-ASR.9 denominata “Montecolino” ) come del resto indicato nelle NTA del PGT appena adottato in particolare la normativa prevede: “L’area deve essere sottoposta a interventi di bonifica”.

Non si può infine non ricordare che i contenuti del progetto sono in > netto contrasto con quanto disposto nell’oggetto sociale della Fondazione la quale stabilisce: “La Fondazione ha per scopo l’assistenza alle persone anziane del Comune d’Iseo, sia diretta che in ausilio o in cooperazione con le altre strutture pubbliche o private, in tale ambito la Fondazione si propone lo studio delle problematiche connesse con la terza età sia sotto il profilo sociale, morale e culturale; lo studio e l’uso di tecniche assistenziali che mirino alla salute, della dignità e della personalità dell’anziano, (….) “.

Per Legambiente la riqualificazione dell’area deve avvenire nel rispetto di soluzioni ecocompatibili e sostenibili che puntino alla valorizzazione naturalistica dell’area ricordando che c’è da salvaguardare sia il canneto che la collinetta a lago, essendo una vegetazione unica nel suo genere, impedendo qualsiasi edificazione, inclusi sentieri. Sono luoghi unici sul lago, da trattare come una riserva naturale”, Dario Balotta, presidente Legambiente basso Sebino.