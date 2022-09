Interventi sulle strade e mobilità a Rablà, Parcines e a Tel

sabato, 17 settembre 2022

Rablà (Bolzano) – Interventi per la mobilità a Rablà, Parcines e al Tel. La posa dell’asfalto sulla strada statale di Rablà (Bolzano) è terminata. Per la rotatoria di Parcines è stata bandita la gara d’appalto. È in corso la progettazione della “circonvallazione Foresta-Tel-Rablà”.

­Per assicurare una rete stradale ben transitabile e sicura in tutto l’Alto Adige, il Dipartimento infrastrutture e mobilità si sta occupando di lavori di manutenzione e piccoli interventi che renderanno più fluido il traffico sulle strade locali e, contemporaneamente, di misure per una mobilità sostenibile quali il potenziamento del trasporto pubblico con la ferrovia come elemento centrale.

Diverse misure di mobilità tra Rablà, Parcines e Tel

Sulla statale della Val Venosta, spesso congestionata, a Rablà sono stati completati i lavori di asfaltatura che miglioreranno la percorribilità della strada. Per non interrompere il traffico causando disagi, la maggior parte dei lavori è stata eseguita di notte. La Provincia ha appena indetto una gara d’appalto per la progettazione della nuova rotatoria di Parcines destinata a rendere il transito veicolare più scorrevole e sicuro. Si sta inoltre progettando un sovrappasso a Tel per la sicurezza dei ciclisti. “Procede infine la progettazione della circonvallazione Foresta-Tel-Rablà”, conferma l’assessore provinciale alla Mobilità. Oltre alla manutenzione e al depotenziamento dei punti nevralgici, l’ampliamento della linea ferroviaria riveste attualmente la massima priorità in Val Venosta.

Negli ultimi tempi si è assistito a un crescente malcontento da parte della popolazione dovuto all’elevato volume di traffico sulle strade locali. “Posso capire il disagio di chi abita a ridosso di strade principali congestionate perché io stesso vivo lungo una strada trafficata: è ancora più importante lavorare a soluzioni che creino qualità della vita a lungo termine, ma questo richiede risorse”, ammette l’assessore.

Lavoro su più binari per soluzioni di mobilità a lungo termine

Il Dipartimento alla Mobilità sta attualmente lavorando a diversi percorsi destinati a migliorare la mobilità in tutte le aree. Per l’assessore provinciale ciò significa innanzitutto potenziare la ferrovia come dorsale di trasporto pubblico locale: con il completamento della linea ferroviaria della Val Venosta, l’ampliamento della linea di Merano, il passante della Val di Riga, il parziale prolungamento della linea ferroviaria della Val Pusteria e convogli nuovi e più lunghi, nei prossimi anni il potenziale legato al trasporto passeggeri su rotaia è destinato quasi a raddoppiare. Grazie al Piano provinciale della mobilità e della logistica sostenibile le linee degli autobus sono già state incrementate di circa cinque milioni di chilometri e secondo l’assessore ulteriori miglioramenti saranno apportati di anno in anno attraverso il processo di definizione degli orari di concerto con i Comuni.