Interpoma: aperta la fiera internazionale, premiati i vincitori dell’Award

giovedì, 17 novembre 2022

Bolzano – E’ stata inaugurata la 12esima edizione di Interpoma che, dopo l’edizione del 2018, torna in presenza a Fiera Bolzano fino a sabato 19 novembre, con 490 espositori – di cui il 30% dall’estero da 17 Paesi diversi – e visitatori specializzati attesi da tutto il mondo.

“In questa 12esima edizione di Interpoma vogliamo celebrare il ritorno in presenza dell’evento specializzato unico al mondo dedicato alla mela, e lo facciamo attraverso un ricco programma di iniziative collaterali – dichiara Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano. “Saranno tante le novità che in questi tre giorni si affiancheranno e si integreranno agli appuntamenti tradizionali che hanno consentito il successo di Interpoma fino ad oggi: Interpoma Congress, che vedrà due focus sul mercato USA e sulla raccolta robotizzata, ben 10 tour guidati che hanno già registrato il tutto esaurito e, novità assoluta, l’Interpoma Variety Garden, un’esposizione di 55 varietà esclusive di mele provenienti dai principali Paesi produttori di tutto il mondo organizzata in collaborazione con SK Südtirol e il Centro di Sperimentazione Laimburg” (nella foto © Marco-Parisi, da sinistra Massimo Tagliavini, professore Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e presidente di giuria Interpoma Award; Arnold Schuler, assessore provinciale all’agricoltura, foreste, turismo e protezione civile; Ennio Magnani, presidente Assomela; Georg Kössler, presidente Consorzio Mela Alto Adige; Anna Oberkofler, Consorzio Mela Alto Adige; Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano SpA; Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano e Dominik Wozniak, WAPA President and representative of Polish apples growers).

Interpoma 2022: premiati i vincitori dell’Award durante l’Opening

(nella foto foto © Marco Parisi i vincitori dell’Interpoma Award, da sinistra i rappresentanti delle aziende Nika (menzione speciale categoria aziende), Inventia sp. z o.o. (vincitrice categoria aziende), ODIS (vincitrice categoria startup).

Protagonisti della serata di apertura di ieri sono stati i vincitori dell’Interpoma Award 2022, il concorso organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana). In ogni edizione l’Award tocca temi diversi che interessano il settore melicolo e quest’anno è dedicato alle tecnologie in grado di ottimizzare la gestione dell’acqua nei meleti, consentendo risparmio idrico e migliorando la resa o la qualità dei frutti. Il premio prevede due categorie, una riservata alle aziende, l’altra alle start-up.

La giuria di esperti presieduta da Massimo Tagliavini, professore alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e presidente di SOI ha nominato due vincitori e una menzione speciale.

Vincitore categoria “aziende”

Ad aggiudicarsi il premio per questa categoria è l’azienda polacca Inventia sp. z o.o. con il sistema Agreus®. Agreus® è stato riconosciuto il sistema più completo e facile da usare che consente un controllo preciso della gestione dell’irrigazione, in base alla disponibilità idrica del suolo e ai parametri climatici. Le sue caratteristiche principali includono sensori alimentati a energia solare, trasmissione wireless, un’App personalizzata in base alle esigenze dei coltivatori, una notifica di allarme delle necessità di irrigazione e la possibilità di gestire automaticamente il processo di irrigazione. Inoltre, il sistema fornisce strumenti per la gestione della fertirrigazione, il controllo del gelo e la modellazione dello sviluppo dei patogeni.

Menzione speciale categoria “aziende”

La Menzione speciale va al sistema Plantection della altoatesina Nika, che è stato riconosciuto come una valida tecnologia di controllo dell’irrigazione per gli schemi di irrigazione delle grandi aziende agricole o delle cooperative, dove la complessità del sistema e la sicurezza delle operazioni sono criteri fondamentali. Le principali caratteristiche da sottolineare sono l’architettura modulare, la possibilità di integrare sensori e contatori e la facilità di utilizzo.

Vincitore categoria “start-up”

Il premio “start-up” è andato al sistema di irrigazione intelligente ODIS, della ODIS Solutions srl

con sede a Bolzano. Il sistema è stato considerato altamente promettente per la sua capacità di integrare diversi sensori – sia per le variabili ambientali che per le condizioni delle piante – in un’App versatile e basata su cloud, che consente agli agricoltori di monitorare lo stato idrico dei loro frutteti e permette di controllare il sistema di irrigazione.

I dati

Nel corso della serata c’è stato spazio anche per un aggiornamento sullo status del settore melicolo internazionale. Philippe Binard di WAPA – World Apple and Pear Association ha fatto una panoramica sulla produzione melicola nell’Unione Europea. A trainare in termini di valore della produzione è la Polonia, che copre il 23,02% delle quote di mercato, seguita dall’Italia con il 22,51% e la Francia con il 21,48%. Per quanto riguarda i volumi, il raccolto totale stimato in UE sarà di 12.201.000 tonnellate: la Polonia si conferma il primo Paese produttore con 4.750.000 tonnellate, in crescita rispetto alla stagione passata, seguita dall’Italia con 2.054.000 tonnellate e la Francia con 1.391.000 tonnellate.

Alessandro Dal Piaz di Assomela è intervenuto sulla situazione italiana. “La produzione globale in Italia è abbastanza in linea con le ultime due stagioni. Mentre i quantitativi in Alto Adige e Trentino sono diminuiti rispetto agli anni passati, Veneto e Piemonte hanno compensato con una lieve crescita, anche se buona parte dei loro conferimenti viene destinata direttamente alla lavorazione”, afferma Dalpiaz. “A partire dalla metà di settembre, parte del raccolto ha potuto beneficiare della buona stagione ed esprimere la migliore qualità dei frutti, nel colore e nel gusto”.

Interpoma 2022: 3 giorni | 25 anni di competenza | 490 aziende leader | 20mila esperti da 70 Paesi

Fino a sabato 19 novembre | 9- 18

