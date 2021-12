Internet e bambini, incontro con un esperto a Ponte di Legno

venerdì, 10 dicembre 2021

Ponte di Legno – “I pericoli di Internet nella società di oggi” è il tema della serata in programma presso la sala Paradiso dell’hotel Mirella a Ponte di Legno (Brescia) giovedì 16 dicembre, con inizio alle 20.30.

L’evento è promosso dalla commissione Biblioteca di Ponte di Legno in collaborazione con la Pro loco di Ponte di Legno e Mirella Cultura e il supporto dei comandanti dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Breno, Maresciallo Devis Kaswalder, e della Stazione di Ponte di Legno, Maresciallo Maggiore Federico Geri.

Durante la serata l’esperto Informatico Cesare Marini, consulente della Procura di Brescia, affronterà temi di attualità, quali pedofilia, prostituzione minorile, bullismo e cyberbullismo e illustrerà le modalità di utilizzo di Internet e dei rischi che si annidano sul web e che rischiano di travolgere chiunque. La rete può rilevarsi un luogo ricco di insidie, soprattutto per i più giovani che in alcuni casi possono avere delle conseguenze drammatiche.

Dal rischio virtuale a quello reale il passo è breve e la serata promossa a Ponte di Legno, aperta a tutti, in particolare genitori e adulti dell’Alta Valle Camonica non solo del paese dalignese, è l’occasione per confrontarsi con un esperto e avere indicazioni sull’uso consapevole delle Rete.