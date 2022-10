Inaugurazione del nuovo mercato coperto a Trento

martedì, 18 ottobre 2022

Trento – Nuovo mercato coperto a Trento, sabato 22 novembre l’inaugurazione in piazza Silvio Pellico: all’apertura ufficiale che si terrà alle 10.30 con il saluto delle autorità cui farà seguito la benedizione dell’arcivescovo di Trento monsignor Tisi e al termine il taglio del nastro e la visita al mercato. Il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica sarà un punto di riferimento non solo per il capoluogo.

“Il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento – spiega il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi – è un luogo in cui si potrà conoscere e acquistare il meglio della produzione agricola trentina, ma non solo. Il Mercato sarà infatti anche un’occasione di confronto con gli agricoltori e di conoscenza dei prodotti coltivati a km 0, uno spazio in cui tradizione contadina e innovazione si fondono ed esaltano le eccellenze del territorio, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla genuinità. Una filiera corta che si traduce non soltanto nelle produzioni, ma anche nel rapporto diretto con il coltivatore, un intreccio di storie radicate nella cultura contadina che si fa portavoce della storia e delle tradizioni locali. E ancora: grandi eventi e show cooking, degustazioni e molto altro, per uno spazio che vuole essere un punto di riferimento per la città di Trento”.

Saranno 15 le aziende presenti nel Mercato, distribuite in uno spazio di 300 metri quadrati e provenienti da tutto il territorio trentino. Al mercato si potranno trovare produzioni orticole e frutticole, ma anche formaggi, carne, pesce d’acqua dolce, uova, miele, erbe officinali, pane e farina, fino al vivaismo, i trasformati e la cosmesi.

Il Mercato Coperto si trova in piazza Silvio Pellico, in centro storico, comodamente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e sarà aperto nelle giornate di martedì dalle 16:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle 9 alle 14.