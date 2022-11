Inaugurato il Mercatino di Natale di Bolzano: gli appuntamenti

venerdì, 25 novembre 2022

Bolzano – Inaugurato il Mercatino di Natale di Bolzano, in programma fino al 6 gennaio 2023. Il profumo è quello di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa.

La luce è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate, è quella che viene dall’albero di Natale e che brilla negli occhi dei bambini. Le dolci note di canti natalizi e allegra armonia che si sprigiona nell’aria. I sapori ricordano lo Zelten con canditi, strudel di mele, biscotti fatti in casa.

Shopping

Anche nello shopping, l’essenza si trova nell’incontro di culture: da un lato la moda tipica locale e tirolese, affiancata ai negozi dell’alta moda, dagli empori di specialità locali alle tipicità delle regioni italiane, dai mercati rionali al pittoresco e ammirato mercato di piazza delle Erbe, tripudio di frutta, verdura, fiori e pane.

Orari di apertura:

Lunedi-giovedi ore 11-19

Venerdi-sabato-domenica-festivi ore 10-19

Orari straordinari:

24.12.22 ore 10-14

25.12.22 chiuso

31.12.22 ore 10-18

1.1.23 ore 12-19

Orari gastronomie:

24.11.22 ore 17-22.30

8.12.22 ore 10-22.30

24.12.22 ore 10-15

25.12.22 chiuso

26.12.22 ore 10-21

27-28-29.12.22 ore 11-21

30.12.22 ore 10-21

31.12.22 ore 10-18

1.1.23 ore 12-21

2-3-4-5.1.23 ore 11-21

6.1.23 ore 10-21

Un Natale di Libri – Palazzo Mercantile

Nello spettacolo del Mercatino di Natale di Bolzano c’è un altro spettacolo ed è “Un Natale di Libri”, una passerella di scrittori di fama, italiani e di lingua tedesca, con il loro ultimo best seller.

L’edizione 2022 è la settima ed è ricca di nomi prestigiosi. Tra gli altri Massimo Cacciari, Mario Giordano, Hubert Messner, Katia Tenti, Francesco Battistini.

Gli eventi

Fino al 6.1.2023 Ogni fine settimana in piazza Walther concerti di musica tradizionale.

Sabato pomeriggio le bande cittadine suonano dal balcone del Palazzo Mercatile.

Angelus Loci

Installazioni site specific degli artisti Carla Cardinaletti, Elisa Grezzani, Hubert Kostner e Michael Fliri collegano vari luoghi in un percorso tematico in città.

A new Christmas Chance – Anche quest’anno torna la Lotteria di Natale della città con in palio ricchi premi.

Principali eventi

25.11.–23.12.2022 | piazza del Grano Mercatino solidale

26.11.2022 | Showchoir Vocalists Le Pleiadi: Merry Christmas – Chiesa di Santa Teresa in Piazza Firmian – ore 19.30

27.11.2022 | Showchoir Vocalists Le Pleiadi – Palazzo Mercantile – ore 10.30

27.11.2022 | Showchoir Vocalists Le Pleiadi – via della Mostra – ore 16

6.12.2022 | piazza Walther San Nicolò al Mercatino di Natale

7.12.2022 | piazza Walther I Krampus al Mercatino di Natale di Bolzano

25.11–17.12.2022 | Palazzo Mercantile L’iniziativa “Un Natale di libri” vedrà scrittori di fama presentare i loro ultimi bestseller.

31.12.2022 BOclassic – Tradizionale corsa di San Silvestro per le vie del centro storico