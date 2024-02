Inaugurata Hospitality, Riva del Garda capitale del turismo e ristorazione

lunedì, 5 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Inaugurata al quartiere fieristico di Riva del Garda l’edizione 2024 di Hospitality, la manifestazione internazionale leader in Italia nel mondo HoReCa con oltre 750 espositori, in crescita del 20%, e più di 140 eventi tra formazione, laboratori, masterclass, degustazioni, cooking show e concorsi. Tra le novità il progetto sull’ospitalità accessibile e inclusiva.

In apertura il talk “Hospitality – The People Industry” con gli interventi di Roberto Pellegrini e Alessandra Albarelli, rispettivamente presidente e direttrice di Riva del Garda Fierecongressi; Giovanna Voltolini, Exhibition Manager Hospitality, Valeria Ghezzi, vicepresidente Federturismo Confindustria, Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping, Roberto Calugi, direttore generale Fipe, Alessandro Massimo Nucara, direttore Federalberghi, Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia di Trento e Silvia Betta, vicesindaco di Riva del Garda.

Il presidente di Riva Fiere Congressi, Roberto Pellegrini (nel video) ha svelato i numeri della manifestazione che quest’anno vede la partecipazione di oltre 750 espositori, in crescita di circa il 20% rispetto al 2023. Molte le riconferme e un significativo 40% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Al percorso espositivo si intrecciano oltre 140 eventi con 170 speaker tra iniziative formative ed esperienziali pensate per la People Industry del settore HoReCa. “Hospitality è un evento sempre più internazionale – ha spiegato il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – Viene offerta agli espositori l’occasione per allargare gli orizzonti di business. A livello nazionale abbiamo inoltre rinnovato alcune alleanze strategiche con importanti realtà quali Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Faita FederCamping, e consolidato la collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino per implementare l’area speciale Winescape dedicata all’enoturismo”.

Giovanna Voltolini ha posto l’accento sulle novità e sul tema di accessibilità e inclusione, che in questa edizione di Hospitality – si è arricchita della collaborazione con Village for All – V4A e Lombardini22. “Vogliamo dare il nostro contributo per creare benessere sociale e valore economico – ha evidenziato Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality – permettendo ai nostri espositori e visitatori di allargare gli orizzonti di business”.

Sono poi interventi Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping: “I numeri del 2023 sono stati da record e il lago di Garda ha avuto ottime presenze straniere e le previsioni del 2024 sono ottime”, mentre Valeria Ghezzi, vicepresidente Federturismo Confindustria, ha posto l’accento “sull’accoglienza, fondamentale per il turismo e in montagna parte dai parcheggi, perché il turista deve avere tutti i comfort e vivere un’esperienza a 360°”.

Roberto Calugi, direttore generale Fipe, ha snocciolato i numero della ristorazione, terzo settore quanto a fatturato a livello nazionale, mentre Alessandro Massimo Nucara, direttore Federlberghi ha illustrato le strategie per un salto di qualità del turismo.

L’assessore provinciale Roberto Failoni ha fatto il punto sugli interventi, partendo “dal terzo bando qualità così le aziende trentine potranno avere ulteriori opportunità per investire e migliorare la ricettività”. “Sulle Olimpiadi – ha concluso Failoni – il Trentino è pronto, i tempi sono perfetti e le infrastrutture e le strutture di accoglienza della Val di Fiemme saranno pronte anche in anticipo sull’evento. La Valle di Fiemme e il Trentino avranno una ricaduta mondiale dalle Olimpiadi”.

Il vicesindaco di Riva, Silvia Betta, ha evidenziato la ricaduta, in termini di presenze, di Hospitality.

La manifestazione, aperta fino a giovedì 8 febbraio, include tutti i segmenti dell’HoReCa: accanto al percorso espositivo completo, sviluppato nelle quattro aree tematiche (Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech) e le tre aree speciali (Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape), dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino, Hospitality 2024 presenta un ancor più ricco palinsesto di eventi, show-cooking, degustazioni e concorsi. Oltre 170 speaker tra esperti e opinion leader si alterneranno sul mainstage, il Theatre del padiglione D, e sui palchi delle cinque arene – Beer Arena, Outdoor Boom Arena, RPM Arena, Winescape Arena e la nuova Restaurant Arena -. Non mancheranno gli incontri formativi di Hospitality Academy.