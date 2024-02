Il viaggio sui treni dell’Albula conquista i turisti, Bernasconi: “Un’attrazione con paesaggi mozzafiato”

mercoledì, 7 febbraio 2024

Milano – Il viaggio sulla linea dell’Albula, tratta ferroviaria patrimonio dell’Unesco che collega St.Moritz a Coira, piace ai turisti. E’ quanto emerso alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) dove la Ferrovia Retica era presente con Adrastea Viaggi di Tirano (Sondrio) tour operator ufficiale.

Il responsabile della Ferrovia Retica per l’Italia, Enrico Bernasconi, ha incontrato in occasione della fiera internazionale del turismo, operatori, giornalisti e visitatori, illustrando l’offerta e le proposte del 2024. Il trenino rosso del Bernina è la grande attrattiva, però tra liste d’attesa e comitive che sono già prenotate, non può assolvere a tutte le nuove richieste.

Enrico Bernasconi, responsabile per l’Italia della Ferrovia Retica, e Cristina Giudici, titolare di Adrastea Viaggi, hanno svelato la bellezza del viaggio sui treni dell‘Albula. Una gita spettacolare che non ha nulla da invidiare a quella sul trenino rosso del Bernina. “Più che un’alternativa – è stato spiegato alla Bit da Enrico Bernasconi – rappresenta un’attrazione turistica, tutta da scoprire”.

La linea dell’Albula, armoniosamente integrata nel paesaggio, rappresenta un capolavoro dell’epoca dei pionieri della ferrovia e fa parte del patrimonio mondiale Unesco, il treno s’inerpica attraverso gallerie elicoidali e viadotti nella valle dell’Albula verso St. Moritz.

Il treno affronta 1000 metri di dislivello senza cremagliera grazie al viadotto di Solis, di Landwasser e alle gallerie elicoidali tra Bergün e Preda e d’inverno ci si può sbizzarrire sulla pista per slittini da Preda a Bergün.

Le immagini proposte alla Bit sono da favola tra neve e paesaggi mozzafiato e nel 2024 l’Albula sta conquistando l’interesse di turisti italiani, famiglie, ma anche comitive. “La nostra proposta – conclude Enrico Bernasconi – è offrire qualcosa di innovativo alla clientela in termini di percorsi e servizi”.

di Angelo Panzeri