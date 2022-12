Il Premio Impronta Camuna consegnato all’ASST Spedali Civili di Brescia

sabato, 10 dicembre 2022

Brescia – Il Premio Impronta Camuna 2022 all’ASST Spedali Civili di Brescia – Pronto soccorso. Ieri la consegna da parte del presidente dell’associazione, Roberto Bontempi, alla presenza delle Autorità politiche e sanitarie rappresentanti il territorio.

Quest’anno il Premio è stato conferito alla Polizia di Stato-Polizia Stradale di Brescia–Distaccamento di Darfo Boario Terme, per l’impegno volto a divulgare la cultura della prevenzione, a fare rispettare il Codice della Strada e la Legalità e all’ASST Spedali Civili di Brescia, nello specifico al reparto del Pronto Soccorso.

“L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili è il più importante Presidio Ospedaliero della provincia di Brescia. Gli Spedali Civili, nel corso della loro storia plurisecolare, hanno prestato soccorso, curato e molte volte guarito un’infinità di pazienti, diventando uno dei migliori ospedali in Italia e in Europa e punto di riferimento per la sanità bresciana e lombarda. La struttura è stata più volte ampliata ed ammodernata, basti pensare alla costruzione del Policlinico Satellite, dove è collocato il Pronto Soccorso, di fronte al quale è stata realizzata la piazzola per l’atterraggio dell’elicottero. Infatti, da anni è attivo il Servizio di Elisoccorso, sia diurno, sia notturno, permettendo in tal modo il soccorso anche in zone difficilmente raggiungibili e un più rapido ricovero. Se lo si guarda dall’esterno, “Il Civile” appare come un complesso di edifici dalle maestose dimensioni architettoniche, ma i Bresciani sanno che è anche grandioso per l’elevato numero di medici, di operatori, di personale amministrativo ed ausiliario, di Dirigenti e di tanti altri. Ciascuno ogni giorno dà il proprio contributo, per far funzionare al meglio il nosocomio e offrire alla cittadinanza un servizio sanitario di altissimo livello. È un Presidio sanitario a cui si rivolgono persone di ogni età, alcune provenienti dalla Valle Camonica, per avere risposte ai loro problemi di salute. Tutte hanno sempre trovato dei professionisti che le hanno bene accolte e si sono prontamente impegnati a prestare un’assistenza di alta qualità. È un compito che Medici ed Infermieri svolgono con grande competenza, ma, soprattutto, con umanità, dando ai pazienti e ai familiari, spesso preoccupati, sollievo e conforto. Riconoscimento per l’impegno a favore della Cittadinanza e delle Popolazioni Camune. Le richieste di soccorso trovano una risposta diagnostica, terapeutica ed assistenziale di alto livello. La cortesia, la competenza, la professionalità e l’umanità fanno dell’ospedale un presidio sanitario d’eccellenza, che reca indubbio beneficio alla Cittadinanza e alla Valle Camonica. L’Associazione, nel ringraziare il Personale Ospedaliero, lo addita ad esempio alle nuove generazioni“, si legge nella descrizione e nella motivazione.