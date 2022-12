lunedì, 19 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Il premio “Costruiamo il futuro” debutta in Valle Camonica: assegni per le realtà sociali e sportive. Si è aperto oggi il bando per supportare le piccole associazioni che ogni giorno si impegnano sul territorio nel campo del volontariato e del terzo settore. A febbraio 2023 il grande evento finale con la consegna di contributi e attrezzature (nella foto da sinistra Lupi, Bonomelli e Bellini).

L’INIZIATIVA – Dopo la Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo, il Premio Costruiamo il Futuro debutta in Valle Camonica e Val Caffaro. Questa grande iniziativa benefica, realizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, nasce nel 2003 con l’obiettivo di supportare in modo concreto – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sociale, sportivo, culturale o ambientale.

La Fondazione si occupa dunque di creare un “ponte magico” tra le aziende che desiderano rendersi utili mettendo a disposizione fondi e le associazioni locali di dimensioni ristrette che solitamente faticano a entrare nei circuiti di solidarietà.

Il Premio è rivolto a tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa in Valle Camonica e Val Caffaro. Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it, all’interno della sezione Iscriviti/Premio Valcamonica e Val Caffaro.

IL BANDO – Il bando è attivo da oggi, lunedì 19 dicembre, e si chiuderà il 31 gennaio 2023. A selezionare i progetti sarà un Comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi e composto da almeno cinque componenti scelti tra i soci della fondazione, persone della società civile, rappresentanti dei partner del Premio, sponsor, media partner, patrocinatori e istituzioni che collaborano allo svolgimento del progetto.

Nel corso del mese di febbraio 2023 verrà organizzato un grande evento ricco di ospiti speciali e momenti di intrattenimento nel corso del quale saranno consegnati gli assegni e le attrezzature alle diverse associazioni.

Alla conferenza stampa di presentazione del Premio, che si è tenuta oggi all’Auditorium della Comunità Montana di Breno, erano presenti, oltre al presidente Maurizio Lupi, Alessandro Bonomelli, presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, e Daniele Bellini, responsabile Autorizzazioni, Grandi Concessioni, Territorio e Ambiente Power Asset di Edison. A sostenere l’iniziativa è anche Intesa Sanpaolo.

Soltanto pochi giorni fa, il 16 dicembre, a Merate (in provincia di Lecco), si è celebrata la ventesima edizione di questo Premio in Brianza con una grande cerimonia di premiazione in cui è stata distribuita una cifra totale pari a 95mila euro (sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro) a 64 associazioni sparse tra le province di Monza Brianza e Lecco).

GLI INTERVENTI – “Il debutto in Valcamonica e Val Caffaro rappresenta un altro passo importante per il percorso del Premio Costruiamo il Futuro – sottolinea il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi –. Vogliamo accendere anche in questo territorio un riflettore sul lavoro prezioso e nascosto dei “piccoli giganti” del volontariato e del terzo settore. Grazie alla generosità di tanti partner possiamo intervenire in modo reale, concreto: in questi primi vent’anni di attività siamo riusciti a distribuire una cifra pari a 1,4 milioni di euro a 914 società tra le province di Monza Brianza, Lecco, Milano, Bergamo e Sondrio. Siamo convinti che anche in Valle Camonica e Val Caffaro otterremo fin da subito una risposta significativa che ci offrirà l’opportunità di essere utili a tante altre straordinarie realtà sociali, sportive, culturali e ambientali che meritano attenzione, rispetto e sostegno».

Il presidente della Comunità Montana, Alessandro Bonomelli, conferma: “Sono soddisfatto ed orgoglioso che il Premio Costruiamo il Futuro sia giunto in Valle Camonica. È un progetto promosso da una rete di soggetti che si uniscono con l’obiettivo di sostenere le buone iniziative di solidarietà presenti sul territorio attraverso la collaborazione con le istituzioni, con gli enti che si occupano di terzo settore, con le fondazioni e le aziende. Queste collaborazioni ci permettono di valutare i bisogni e le necessità reali delle associazioni e quindi mettere in atto iniziative positive e utili”.

“Siamo orgogliosi di sostenere la prima edizione del Premio Costruiamo il Futuro Valcamonica e Val Caffaro Speciale Edison ed entrare a far parte di una rete che ogni giorno dedica il proprio tempo e le proprie energie per realizzare progetti e iniziative nei settori sociale, culturale e sportivo – dichiara Marco Stangalino, vice presidente esecutivo Power Asset di Edison –. Esiste un patrimonio di esperienze di volontariato che necessitano di sostegno per poter finanziare le proprie progettualità, e come Edison sentiamo il dovere di dare un aiuto concreto al fine di abilitare la creazione e lo sviluppo di benessere delle comunità di cui ci sentiamo parte producendo energia rinnovabile”.

Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valle Camonica e Val Caffaro – Prima edizione. Con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di: Comunità Montana di Valle Camonica, Centro sportivo italiano – Comitato di Valle Camonica, CONI, Assocamuna – Associazione d’imprenditori. CSV e il sostegno di: Edison, Intesa Sanpaolo.