Il Parco delle Terme di Boario riaprirà venerdì 15 aprile

mercoledì, 2 marzo 2022

Boario Terme – Il Parco delle Terme di Boario (Brescia) riaprirà da venerdì 15 aprile, poi da maggio prenderanno avvio le manifestazioni e l’estate 2022 si annuncia ricco di eventi. Il direttore delle Terme, Adelino Ziliani, è al lavoro per predisporre un ricco cartellone estivo.

Nel frattempo sono già numerosi i Comuni del territorio camuno-sebino bresciano e bergamasco e delle valli laterali che hanno siglato la convenzione con le Terme di Boario, per consentire l’accesso libero e gratuito ai propri cittadini nel Parco termale durante la stagione in corso. Ogni Amministrazione comunale può sottoscrivere la speciale convezione con le Terme di Boario che negli scorsi anni ha dimostrato di essere uno strumento di promozione per giornate sicure e serene trascorse nel Parco termale, oltre a consentire ai propri cittadini di seguire corretti stili di vita. Il Parco è dotato di ogni tipo di comfort per tutte le esigenze del pubblico ed è luogo sicuro per famiglie con bambini e per persone con disabilità.