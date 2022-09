Il gruppo Avis di Bienno ricorda il mezzo secolo di attività

sabato, 10 settembre 2022

Bienno (Brescia) – Più di mezzo secolo di attività, il gruppo Avis di Bienno (Brescia) in festa. Domani – domenica 11 settembre – il presidente del gruppo Avis, Vittorio Salvetti, e il direttivo, composto da Lucia Bellicini (segretaria) e dai consiglieri Gianfranco Castelnovi, Renato Damioli, Emi Panteghini ed Ezio Zanoni Sainini, hanno organizzato un evento per ricordare una data importante: i 51 anni di fondazione. Lo scorso anno – causa pandemia – non è stata possibile festeggiare, quest’anno la cerimonia sarà in grande stile.

Il programma prevede alla 8:40 il ritrovo al Teatro Simoni Fè, con gli interventi delle autorità e la premiazione dei donatori emeriti. Gli iscritti sono 155, 373 le donazioni (354 sangue intero e 354 plasma), con un indice di donazione attorno al 2,47 %.

Alle 10:45 il corteo con l’omaggio floreale al monumento dell’Avis ed una corona d’alloro al monumento ai Caduti. La mattinata culminerà alle 11:15 nella parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita con la messa a suffragio dei donatori defunti.