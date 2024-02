Il Consorzio Turistico Thermae Vallecamonica potenzia l’organico

giovedì, 22 febbraio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un progetto triennale per il rilancio del turismo a Darfo Boario Terme, è la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme al Consorzio Turistico Thermae Vallecamonica di continuare, dopo un primo anno sperimentale, le attività che hanno compreso anche la gestione del Parco Termale, ha stimolato il Consorzio alla valutazione di una prospettiva triennale.

In un’ottica di potenziamento dell’organico è stato nominato Angelo Dossena amministratore della struttura.

Angelo Dossena, neo amministratore, ha dichiarato: “Penso che il saper ascoltare così come i ed essere un valore aggiunto. Ho avuto la fortuna di lavorare ed imparare da imprenditori e manager lungimiranti come Franco Gussalli Beretta, Alberto Piantoni e Maria Grazia Adorno che oltre ad eccellenti professionisti sono anche persone ricche di sani valori e principi. Non potevo sottrarmi all’opportunità di dirigere il Consorzio della terra in cui sono cresciuto, che mi ha dato tanto, e alla quale ora abbiamo l’opportunità alla quale ora abbiamo l’opportunità ed il dovere di restituire qualcosa lavorando alla sua promozione turistica per valorizzare le sue eccellenze e rendere anche Darfo Boario Terme e la Valle Camonica un esempio di sistema virtuoso. Mi impegnerò a condividere la mia esperienza e le mie conoscenze per affrontare con la Comunità Montana anche la sfida più ampia che sarà quella di coinvolgere ed unificare tutte le entità locali nel fare gruppo, “massa critica” per pianificare una strategia a medio-lungo termine verso il grande obiettivo di una cresci sinergica ed orientata alla sostenibilità per il territorio”.

Giacomo Pellegrinelli, presidente del Consorzio: “Abbiamo scelto di dare una struttura operativa più compiuta al Consorzio. Sono le persone qualificate che possono dare maggiore forza e risorse alle ambizioni. La città è

ricca di professionisti e di professionalità molto alte nei diversi settori economici e turistici, credo che per un

progetto così ambizioso servisse puntare alla qualità ed alle capacità di chi ha maturato esperienze internazionali e che oggi le vuole mettere a disposizione del suo territorio”.

L’Assessore comunale al Turismo Giuseppe Dadà dichiara: “Stiamo lavorando per definire una convenzione adeguata ed efficiente in modo che tempo raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il Consorzio si è prefisso nel suo progetto triennale, sia per il rilancio del Parco termale, sia per lo sviluppo turistico della città. L’Amministrazione comunale mette a disposizione un importante sostegno economico a supporto e l’idea anche di aggiungere la gestione del Centro Congressi in prossimo futuro, nella logica di una maggiore sinergia dei grandi impianti turistici a disposizione di eventi e manifestazioni di grande livello”.