Grest dello Sport, il bilancio della 28esima edizione in Valle Camonica

giovedì, 18 agosto 2022

Pian Camuno – A Pian Camuno si è concluso il “Grest dello Sport, delle Arti e dei Mestieri 2022” che ha coinvolto dall’8 al 12 agosto una settantina di bambini e ragazzi delle province di Brescia e di Bergamo.

Karate, Tennis, Calcio, Pallavolo, Freccette, Braccio di ferro, Palla tamburello e Padel le discipline affrontate in questa edizione. Tantissimi i professionisti ed i tecnici di altissimo profilo intervenuti. Una iniziativa che è diventata il fiore all’occhiello dell’offerta formativa e sportiva estiva della zona interessata, una occasione per aumentare il bagaglio culturale riferito allo sport.

Teatro dell’iniziativa le strutture Piancamunesi che si sono ottimamente prestate ad un riuscitissimo Grest dello Sport arrivato alla ventottesima edizione sotto l’egida di vari enti: dallo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), al Comune di Pian Camuno, dalla Comunità Montana a Valle Camonica Servizi. Così, dall’8 al 12 agosto, i partecipanti hanno potuto occupare il proprio tempo libero con un prezioso progetto educativo-formativo accompagnato da grande divertimento.

La forza del programma basa le sue fondamenta sullo spessore delle tematiche trattate e sul valore dei docenti coinvolti, tecnici e educatori altamente qualificati specializzati proprio nell’ attività giovanile. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 i bambini hanno potuto tastare con mano il proprio livello culturale riferito alle attività sportive con lezioni teoriche e pratiche di tante attività sportive, inoltre, sono state affrontate varie tematiche educative come la tutela dell’ambiente, il risparmio idrico, l’alimentazione corretta ed il fenomeno del bullismo giovanile, il tutto sempre in forma ludico didattica e posto in maniera molto stimolante.

Coordinatori dei docenti sono stati il direttore tecnico Francesco Maffolini, Cavaliere dello Sport, Docente Nazionale FIJLKAM, artefice principale del successo del Karate Master Rapid SKF CBL e Presidente dell’ASD Tennis Club Pian Camuno ed il prof. Nicola Ligustri Diplomato ISEF, Allenatore di calcio di base UEFA. Stimati educatori ed esperti affermati dell’attività giovanile di base, con l’intervento di atleti di profilo e specialisti illustri delle varie discipline sportive. La promozione del Grest è stata possibile solo grazie all’ appoggio avuto dall’ amministrazione comunale di Pian Camuno, di varie aziende locali e del major sponsor Nica srl che ha fornito il materiale indossato nella settimana dai bambini.

L’attività didattica è stata svolta grazie all’ ausilio di sussidi cartacei e video appositamente studiati per le esigenze dei partecipanti che hanno giornalmente ricevuto anche un ricco spuntino pomeridiano e numerosi gadget. Durante il Grest non è mancato il supporto musicale con lo studio di canzoni e balli dance studiati ad hoc! La festa finale, svoltasi presso il Palasport di Pian Camuno ha visto la partecipazione anche di numerosi genitori.