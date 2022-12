Gravi i tagli regionali alla cultura: la protesta del presidente della Provincia di Brescia

martedì, 6 dicembre 2022

Brescia – “Gravi i tagli regionali alla cultura”, il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, interviene in merito ai tagli dei fondi regionali al CTB e al Teatro Grande.

“Una notizia non attesa – ha dichiarato Alghisi – non solo quando Brescia e Bergamo si stanno preparando a diventare Capitali della Cultura, ma anche dopo un protocollo d’intesa, in cui Regione Lombardia si impegnava a stanziare maggiori risorse sulla cultura. CTB e Teatro Grande sono due realtà importanti, che da sempre trovano supporto da parte della Provincia, che partecipa attivamente alla promozione e alla valorizzazione di attività culturali sul territorio provinciale”.

Il presidente Alghisi, insieme al Consigliere delegato alla Cultura, Roberto Bondio, auspicano che si possa aprire un dialogo con Regione e che ci sia un ripensamento in tal senso.

“Regione Lombardia – ha ricordato Alghisi – è nella compagine sociale sia del Teatro Grande sia del CTB, come anche la Provincia e il Comune di Brescia. Una comunicazione, un confronto, sarebbe quindi stato gradito”.

Alghisi coglie l’occasione per affrontare un altro nodo rilevante: il trasporto pubblico locale. Si sottolinea che la Provincia e il Comune di Brescia, caso unico a livello regionale, contribuiscono con risorse del proprio bilancio per quanto concerne l’offerta complessiva di servizio su gomma nell’intero territorio provinciale.

“Sono necessarie – ha concluso il Presidente – misure volte ad assicurare al bacino di Brescia un livello di risorse regionali che sia corrispondente al grado di servizio”.