Gli operatori turistici a Hospitality, Rigatti: “Il Garda sempre più attrattivo”

Riva del Garda (Trento) – Presenze record nella giornata inaugurale di Hospitality-Salone dell’Accoglienza a05 Riva del Garda. La 48esima edizione della manifestazione internazionale ospita più di 750 espositori tra i quali Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, con un proprio stand dove accoglie gli operatori per raccontare i nuovi progetti di valorizzazione del territorio e i servizi a loro dedicati pensati per innalzare la qualità del turismo.

La quattro giorni di Hospitality è l’occasione per fare il punto sul settore e le previsioni sul 2024. Il Garda è una grande attrazione per i turisti italiani e stranieri, per quelli provenienti Germania e Austria, ma anche Regno Unito, Stati Uniti, Est Europa e Paesi arabi.

“A Hospitality – sostiene Silvio Rigatti (nel video), presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo – si incontrano gli operatori del settore turistico, ricettivo e ristorazione, si programma la stagione che è ormai alle porte”. “L’Apt – prosegue Silvio Rigatti – pone al primo posto la valorizzazione del territorio e le opportunità che vengono offerte dal benessere allo sport fino all’enogastronomia: è importante l’accoglienza perché l’ospite quando torna a casa racconta le esperienze sul Garda, fa da passaparola. La nostra mission è presentare un territorio curato”.

Oggi – martedì 6 febbraio, alle 15:30, al Theatre del padiglione D di Hospitality – il direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Oskar Schwazer interverrà su “Employer branding nella destinazione Garda Trentino”. Sarà l’occasione per mettere in luce i diversi aspetti che rendono sempre più innovativo il territorio, tra questi proprio l’employer branding: attraverso una serie di iniziative in questo campo, come Crew Card, Garda Trentino Academy e Jobs. E nel pomeriggio, dalle 18, è in programma “Hospitality Beats”, un momento per gli operatori partner di Apt di inaugurare la stagione 2024.