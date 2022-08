Gli appuntamenti nel weekend di Ferragosto sull’Alpe Cimbra

giovedì, 11 agosto 2022

Folgaria – Tanti appuntamenti da non perdere sull’Alpe Cimbra nel weekend che porta a Ferragosto con diversi eventi: mille emozioni tra natura, sport e relax.

VENERDÌ 12 AGOSTO

AL RIPARO DEGLI ALBERI 2022 – Parcheggio rifugio Paludei, Centa San Nicolò – ore 10.00

Camminata teatrale a cura di I Teatri Soffiati con la partecipazione dei custodi forestali. “Dopo Vaia” è una camminata che ci porta sulle tracce della tempesta che nel 2018 devastò i nostri boschi, stravolgendo territori e paesaggi. I partecipanti verranno dotati di cuffie con cui potranno compiere un percorso di suoni, voci, riflessioni. Le voci dei custodi forestali che ci accompagneranno nel cammino, guideranno invece gli sguardi, mostrando i segni del passaggio di Vaia, le testimonianze della distruzione, i nuovi panorami che si sono aperti e racconteranno i progetti in atto per ridare vita ai luoghi colpiti dalla tempesta.

La conclusione della camminata sarà su un prato, ancora immersi nella poesia dei suoni e dello sguardo che abbraccia la meraviglia delle nostre cime che ci circondano.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

Incontri d’Autore 2022 – Lavarone, fraz. Gionghi, piazza del municipio – ore 17.30

Per la rassegna libraria “Incontri d’autore” Paolo Malaguti presenta il libro Il Moro della cima. Conversa con l’autore Fausta Slanzi. Piazza del Municipio, ore 17.30.

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo: molti di noi passano la vita a cercarlo, per altri è questione di un attimo. Agostino Faccin, che tutti chiamano «il Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell’esatto momento in cui capisce che più sale di quota e più il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Paolo Malaguti torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è esistito davvero.

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

SABATO 13 AGOSTO

Incontri d’Autore 2022 – Lavarone, fraz. Gionghi, piazza del municipio – ore 17.30

Per la rassegna libraria “Incontri d’autore” Guido Catalano presenta il libro Amare male. Conversa con l’autore Fausta Slanzi. Piazza del Municipio, ore 17.30.

A due terzi del cammin della sua vita, Guido Catalano crede di aver raggiunto una sorta di pace. Si è fortunosamente incontrato e scontrato con Fidanzata in una notte estiva, con lei si è trasferito in una casa nuova, dove vive anche Starnutino Farandola, gatto dall’età imprecisata, e trascorre le serate con l’amico Grasso, appassionato di poesie e aperitivi. Affronta, come ognuno di noi, le complicazioni quotidiane, le perdite, la mancanza di gentilezza della gente, le dipendenze e le truffe in rete. Che altro deve accadere? Tra memoir e critica sociale, diaristica estrema e surrealismo spinto, Guido Catalano con una scrittura leggera e al contempo dissacrante commuove e diverte, mostrando ai lettori come l’ironia aiuti a superare anche i momenti più tempestosi.

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

NOTTURNA AL FORTE BELVEDERE – Forte Belvedere – ore 19.30

Forte Belvedere illuminato da tante lanterne e da una luce blu: una compagnia teatrale narra le storie vissute nel forte con sottofondo musicale. Un tempo i Forti erano luoghi di guerra, oggi simboli di pace e dimora di mostre, concerti ed eventi suggestivi. Per godere in assoluta tranquillità del paesaggio bucolico che si può ammirare dalle mura di Forte Belvedere, la serata è allietata da alcune degustazioni.

NOTTURNA ALLA FORRA DEL LUPO – Forra del lupo, Serrada – ore 20.00

Escursione in notturna sul percorso della Forra del Lupo accompagnati da guide si potrà vivere un’esperienza davvero incantata grazie all’intrattenimento di suoni e luci. Al termine del percorso si potrà godere di una gustosa ricompensa, un piatto tipico trentino.

La trincea della Forra è una testimonianza importante, un lungo percorso (4,6 km) che da Serrada sale fin sulla sommità del Dosso delle Somme, altura che si trova a 1670 m e sulla quale si trovano i resti del Forte, noto anche come «Werk Serrada». Evento organizzato dalla Pro Loco Sporting Club di Serrada e dall’Associazione Forra del Lupo.

LA GRANDE MUSICA A MASO SPILZI – Maso Spilzi – ore 21.00

Raggiunge i tre lustri di vita in questo 2022 “La Grande Musica a Maso Spilzi”, rassegna concertistica realizzata dal Comune di Folgaria in collaborazione con l’Associazione Amici d’Orfeo e destinata ad animare l’estate dell’altopiano con la musica classica. Concerto “rosa” – Il tema di “Adhara”, echi di donne desiderate con il Trio “Adhara”, Giulia Tamborino, clarinetto – Rebecca Rotondi, violoncello – Lucrezia Slomp, pianoforte – Chiara Turrini, voce recitante. Musiche di Mahler, Schumann, Brahms e Zemlinski.

DOMENICA 14 AGOSTO

UN LIBRO CON L’AUTORE – Folgaria – Casa della Cultura – ore 17.30

Rassegna di incontri a cura della Libreria Arcadia di Rovereto, organizzata dal Comune di Folgaria con la collaborazione dell’APT Alpe Cimbra, appuntamento irrinunciabile per quanti amano i libri.

Lorenzo Marone presenta ‘Le madri non dormono mai’ (Einaudi). Un bambino, sua madre. Due vite fragili tra altre vite fragili: donne e uomini che passano sulla terra troppo leggeri per lasciare traccia.

Intorno, a contenerle, un luogo che non dovrebbe esistere, eppure per qualcuno è perfino meglio di casa.

Lorenzo Marone scrive uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. Lo scrittore napoletano, autore del pluripremiato ‘La tentazione di essere felici’ (Premio Stresa 2015, Premio Scrivere per amore 2015, Premio Caffè Corretto – Città di Cave 2016), ‘Magari domani resto’ (Premio Selezione Bancarella 2017), ‘Un ragazzo normale’ (Premio Siani 2018) ‘La donna degli alberi’ (Premio Prata 2021) solo per citarne alcuni, è tradotto in diciassette Paesi.

FINALE REGIONALE MISS ITALIA – Folgaria – Piazza Marconi – ore 21.00

Le più belle ragazze provenienti da tutta la regione si contendono il titolo per accedere alla FINALE NAZIONALE presentate con la consueta professionalità di Sonia Leonardi sfileranno in Piazza Marconi dove è stato allestito un red carpet per la serata.

LUNEDÌ 15 AGOSTO

78° COMMEMORAZIONE DI MALGA ZONTA – Passo Coe – Malga Zonta – ORE 10.00

Il 12 agosto 1944, in un piovoso e freddo giorno d’estate, Bruno Viola, il Marinaio, tredici suoi compagni e tre malghesi furono sorpresi alle prime luci dell’alba da un rastrellamento tedesco dentro la casara di Malga Zonta. Il Marinaio e i suoi attendevano un lancio di armi da parte degli Alleati per costituire un gruppo partigiano autonomo. Solo Viola era armato e da solo ingaggiò uno scontro a fuoco con i tedeschi. Terminate le munizioni, il gruppo dovette uscire e arrendersi. La fucilazione fu inevitabile. Sul terreno rimasero Viola, i suoi compagni e tre malghesi. Da allora, ogni anno, l’evento viene commemorato il 15 agosto dai familiari dei caduti e dai Comuni decorati alla Resistenza…

L’orazione ufficiale, davanti il sacrario di Malga Zonta, sarà di Paolo Pezzino.

MUSEI – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

BASE TUONO – Passo Coe

A pochi chilometri di distanza da Folgaria, nei pressi di lago Coe, si erge Base Tuono, allestimento nel suo genere unico in Europa, racconta un’altra guerra, fortunatamente non combattuta, la Guerra Fredda.

Periodo e orari di apertura

Dal 9 aprile al 30 ottobre il sabato, la domenica, nelle festività e nel ponte del 2 giugno dal 10 al 17. Luglio, agosto e fino al 18 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18. Dal 18 settembre fino al 31 ottobre, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17. Visite guidate aprile maggio giugno settembre e ottobre ore 10 – 11:30 – 13:30 – 15. Luglio e agosto. Ore 10 – 11.30 – 13 – 14.30 – 16.00. Tutti i giorni su prenotazione per scuole e gruppi di almeno venti persone Informazioni tel. 348 1943926 info@basetuono.it – www.basetuono.it

La Trentino Guest Card Alpe Cimbra permette l’ingresso gratuito alla Base e la visita guidata a 3,00 euro.

GIARDINO BOTANICO ALPINO DI PASSO COE

Situato nella zona di Passo Coe, a 1610 m s.l.m. in un’ampia radura di 3 ettari alle pendici del monte Maggio, il giardino botanico alpino di Passo Coe è una straordinaria vetrina per stimolare la conoscenza del ricco patrimonio floristico spontaneo dell’Alpe Cimbra.

Periodo e orari di apertura. Dal 25 giugno al 12 settembre 2022 tutti i giorni 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30. Lunedì chiuso. Dal 13 settembre al 30 settembre 2022 solo weekend 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30.

Ingresso a pagamento:

Adulto: € 6,00 – Bambino fino ai 12 anni – disabili – over 65 – residenti: € 3,50

Con Alpe Cimbra Guest Card: €3,00. Per informazioni +39 3515747679 – 0464724100 oppure info@alpecimbra.it

CASA MUSEO CIRILLO GROTT

Quella che oggi viene chiamata la Casa Museo, era l’atelier di Cirillo Grott e prima ancora l’antica chiesa di Guardia di Folgaria. Nell’edificio si trova la bellissima collezione-esposizione di quadri e sculture dell’artista, suddivisi in due parti: una privata si trova nella parte rialzata dell’atelier dell’artista e una aperta al pubblico si trova invece al piano terra.

Periodo e orari di apertura

Aperto nei giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 18.00 su richiesta. Per informazioni 0464 721638 oppure info@cirillogrott.com – www.cirillogrott.com – casamuseogrott@gmail.com

MULINO CUEL – Loc. Cueli di Folgaria

Antico mulino di proprietà privata sul torrente Astico, nel piccolo villaggio di Cueli, un tempo funzionante anche come panificio.

Periodo e orari di apertura: ogni mercoledì e/o previa accordi con i proprietari.

Info e prenotazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Info: 338 3123344 e 349 7153679

MULINO RELLA – HOFBACH – Loc. Molini – Mezzomonte di Folgaria

Una piccola perla nascosta nella valle del Rosspach, il mulino Rella era di proprietà dell’omonima famiglia, mugnai da generazioni ed è rimasto in attività fino agli anni Cinquanta. Oggi il mulino, di proprietà del Comune di Folgaria, è stato ristrutturato ed è in parte funzionante. Al suo interno ci sono due macine da grano, oltre a un brillatoio e una pila da orzi, mossi un tempo da ruote idrauliche, di cui una azionava anche una sega circolare e una piallatrice.

Periodo e orari di apertura: ogni venerdì alle ore 16.00

Maggiori informazioni e prenotazioni: entro le 12:00 presso la Biblioteca comunale di Folgaria al Tel. 0464 721673 e-mail folgaria@biblio.tn.it

SEGHERIA DEI MEIN

La segheria dei Mein è così chiamata dal soprannome della famiglia proprietaria: i Tezzele Mèighen. Ultimo segantino è stato Ottorino Tezzele, che ha mantenuto l’opificio in funzione fino al 1975, con una produzione che soddisfaceva principalmente il fabbisogno locale. Le operazioni di segagione potevano essere effettuate quando la ruota era libera dal ghiaccio e la portata d’acqua adeguata, quindi soprattutto in primavera e autunno. Il periodo di maggiore utilizzo è stato fra le due guerre mondiali.

Aperto su prenotazione il sabato alle ore 10.00 e il mercoledì alle ore 16.00.

Info e prenotazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

MASO SPILZI

MOSTRE PERMANENTI

VIVERE E LAVORARE IN MONTAGNA – Tragan ü arbótan in pérk. Ambienti, suggestioni e antichi mestieri dell’Alpe Cimbra

Nuova mostra permanente a Maso Spilzi di Folgaria dedicata agli Usi e Costumi della Gente di Folgaria, con oggetti d’uso quotidiano che descrivono la vita di un tempo.

Periodo e orari di apertura. Fino all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

MOSTRA SULLO SCI STORICO, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci.

Periodo e orari di apertura. Fino all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

GOTTHARD BONELL – TRA LUCE E PENOMBRA

Mostra Fienile di Maso Spilzi – Costa di Folgaria.

Anche quest’estate le porte del fienile di Maso Spilzi si aprono al mondo dell’arte e questa è la volta di un celebre artista sudtirolese. Maestro del ritratto, della figura umana, del paesaggio e della natura morta, Gotthard Bonell si serve di questi generi non solo in senso classico, ma anche per creare nuove e particolari forme di rappresentazione.

Aperta dal 24 luglio all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. Dal 12 al 25 settembre aperta solo sabato e domenica o su prenotazione al numero 0464 1982040 int. 514

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT

Bastione difensivo del Trentino meridionale contro l’esercito italiano, Forte Belvedere-Gschwent è una tra le più in grandi fortezze austro-ungariche della Grande Guerra Trentino, l’unica perfettamente conservata e interamente visitabile.

Periodo e orari di apertura. Giugno aperto da martedì a domenica, con orario 10.00-18.00. Luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30. Settembre da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata 17.30). Aperto anche il 6 settembre. Ottobre ogni sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata ore 17.30). Novembre chiuso. Dicembre dal 27 Dicembre dalle 10.00 alle 16.00.

Prenotazione al numero 349 5025998 oppure +39 0464780005 per email a info@fortebelvedere.org

FERDINANDO SCIANNA – IN GIOCO

La mostra fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito del convegno “Le frontiere della psicoanalisi – In gioco. Sala esposizioni del Municipio di Lavarone fr. Gionghi n. 107.

Periodo e orari di apertura. Fino al 21 agosto. Orari martedì – domenica. Dalle 10 alle 12. Dalle 16 alle 19 ingresso libero. Per Info. Biblioteca comunale “Sigmund Freud” tel. 0464 783 832 – lavarone@biblio.tn.it

MUSEO DEL MIELE

In località Tobia, nei pressi di Gionghi, il Museo del miele, con annesso punto vendita, è un museo dedicato al meraviglioso e industrioso mondo delle api.

Aperto tutto l’anno su prenotazione. Info tel. 0464 783315 oppure museo@museodelmiele.com – www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

NADIA POTRICH mostra LA PITTURA: UN MODO PER RENDERE OMAGGIO AL TEMPO

Lavarone, Sala del Municipio – piano terra. Dal 25 al 31 Luglio. Aperta dalle 15:30 – 19:30. Ingresso libero

LUSÉRN

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA – DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN

Periodo e orari di apertura. Dal 18 aprile al 6 novembre: 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00 – agosto: 9:30 – 12:30 e 14:00 – 18:30.

MOSTRE

FELINI DELLE ALPI – I grandi predatori

La mostra completa il ciclo di alcune mostre organizzate negli anni precedenti, dedicate alla scoperta delle caratteristiche dei grandi predatori dell’arco alpino. Le mostre “Il ritorno del lupo” (2018/2019) e “La storia de l’ors” (2020/2021), particolarmente apprezzate dal pubblico, hanno raccontato sotto molteplici aspetti le caratteristiche biologiche, intersecate con aspetti storici e culturali, di due animali frequentemente presenti anche nella cronaca locale degli ultimi anni. Vi è un terzo grande predatore, la cui presenza è più limitata e sporadica, ma che è oggetto di particolare tutela e attenzione, ovvero la lince europea o lince euroasiatica (Lynx lynnx), a cui si è deciso di dedicare un evento espositivo di grande spessore scientifico. Si è voluto così allargare il tema ai “felini delle Alpi” in quanto sta suscitando particolare interesse, sempre in una logica di promozione della biodiversità, la specie del gatto selvatico (Felis silvestris) le cui popolazioni, anche nell’arco dolomitico, sono negli ultimi tempi oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori e scienziati.

DI ARBATN – I mestieri di un tempo

La mostra descrive i principali mestieri di un tempo, ma contestualmente offre la possibilità, attraverso numerose dimostrazioni pratiche di artigiani tradizionali (che si terranno nel periodo estivo), di trovare nel Museo un luogo dentro cui (ri)scoprire l’attualità di alcune attività tradizionali (si pensi solo al recupero dei muri a secco) che hanno un importante valore – anche in prospettiva – in termini di valorizzazione del paesaggio, conservazione della montagna, promozione di un’economia sostenibile in grado di affiancare il progressivo ritorno delle persone in montagna (un processo inevitabile nei prossimi decenni e secoli anche a causa dell’innalzamento delle temperature e dei cambiamenti che esso produrrà soprattutto nelle pianure e nei fondovalle) e promozione di nuovi modelli turistici che mettano al centro i residenti.

ETNOGAME – Mostra interattiva

Attraverso questo originale allestimento i visitatori dovranno indovinare la funzione di una serie di strumenti di lavoro di un tempo, provenienti dalla collezione etnografica del Museo. Un approccio originale e ludico per cercare in questo modo di trasferire in modo efficace e divertente una serie di informazioni legate al lavoro del passato, alle sue tecnologie, modalità e organizzazione.

PINACOTECA RHEO MARTIN PEDRAZZA

PIETRE SPAZIALI! Meteoriti a Luserna

Questa mostra, allestita presso la Pinacoteca R.M. Pedrazza, è rivolta principalmente ai bambini/ragazzi e ha come obiettivo quello di raccontare, con l’ausilio di reperti ma anche di un inquadramento scientifico e astronomico, come questi piccoli/grandi corpi extraterrestri si formano e come riescono ad arrivare sul nostro pianeta.

Periodo e orari di apertura. Tutti i giorni 12.00-13.00 / 17.00-18.30. Per apertura extra orario rivolgersi alla Casa Museo – Haus von Prükk. Dal 24.07.22 al 28.08.22 10.00-13.00 / 14.30-18.30 solo di domenica.

CASA MUSEO – HAUS VON PRÜKK

La Casa museo “Haus von Prükk” è nata dal restauro conservativo di una antica abitazione che aveva mantenuto inalterate nel tempo le proprie caratteristiche di dimora contadina cimbra ottocentesca.

Aperto fino al 4 settembre tutti i giorni dalle 10.00-12.00 e dalle 14.30-17.30.

Info tel .0464.789638 oppure e-mail: info@lusern.it – www.lusern.it

FORTE LUSERN

Aperto dal 25 giugno all’11 settembre 2022 – Tutti i giorni 10.00-13.00 /13.30-16.00. In caso di brutto tempo il Forte rimarrà chiuso. Per informazioni rivolgersi presso il Museo Centro Documentazione Luserna (Tel. +39.0464.789638). Entrata: adulti € 2,00; bambini fino a 14 anni gratis.

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it

I SOLDATI DI ORIGINE TRENTINA AL FRONTE ITALIANO

Ingresso libero presso Palazzo Bortolazzi in Altopiano della Vigolana. Dal 15 al 31 luglio 2022 non lasciarti sfuggire questa mostra dall’alto valore storico. I soldati di origine Trentina al Fronte italiano durante la seconda guerra mondiale.

Orari di apertura: martedì dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 15.00 alle 19.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00. Info: 0461237234 – www.famiglietrentine.org