Giro d’Italia: gran lavoro delle forze dell’ordine a Ponte di Legno

mercoledì, 25 maggio 2022

Ponte di Legno – Una mattinata di gran lavoro a Ponte di Legno (Brescia) per le forze dell’ordine, Polizia stradale, carabinieri, Polizia locale, oltre ai volontari di Protezione Civile che hanno presidiato fin dall’alba gli accessi al paese, diretto il traffico e infine bloccata la statale 42 per la partenza del Giro d’Italia.

All’ingresso del paese era presente anche il servizio stradale Aci, gestito dall’impresa Maroni con Fausto Maroni e Viktor (nella foto) che sono stati chiamanti dalla forze dell’ordine anche per rimuovere veicoli che erano stati posteggiati in zone vietate.

Appassionati di ciclismo e fan si sono radunati in piazzale Cida, quindi alla partenza della 17esima tappa. L’organizzazione del servizio d’ordine legato al Giro d’Italia è stato impeccabile: la presenza di centinaia di persone e in condizioni meteo difficili tutto è andato per il meglio.

Non ci sono stati intoppi e ancora una volta Ponte di Legno ha saluto nel migliore dei modi la corsa rosa (nella foto credit Alpozzi, DAlberto, Ferrari, Paolone-LaPresse).