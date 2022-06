Brunetta, Garofoli e Gentiloni: incontri istituzionali in Provincia a Trento

sabato, 4 giugno 2022

Trento – Incontro istituzionale oggi pomeriggio tra il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Garofoli, oggi a Trento per prendere parte al Festival dell’Economia. Garofoli, infatti, subito dopo l’incontro, è intervenuto al Teatro Sociale, alla tavola rotonda “Osservatorio Pnrr: obiettivi raggiunti e criticità”, la cui sessione è stata aperta dal un intervento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini.

Durante il colloquio si sono toccati i temi di più stretta attualità che coinvolgono il nostro Paese come pure il resto d’Europa, ma è stata anche sottolineata la voglia da parte dei cittadini di recuperare ottimismo e fiducia, una voglia che si percepisce anche dalla grande partecipazione alle proposte del Festival dell’Economia di Trento che si stanno dimostrando di grande interesse e qualità.

All’incontro ha preso parte anche il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti, che è intervenuto su alcune questioni tecniche, come i ristori, il project financing di A22, gli accordi statutari tra Autonomia trentina e Governo nazionale.

Pubblica amministrazione, il Trentino alleato sulla digitalizzazione

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha incontrato nella sede di piazza Dante il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a Trento per partecipare alla 17° edizione Festival dell’Economia. Un incontro cordiale per confermare la solida alleanza tra territori e Stato centrale nella sfida della digitalizzazione, del PNRR e dell’innovazione della macchina pubblica per offrire servizi sempre migliori e sempre più accessibili ai cittadini.

Nell’ambito del Festival, il ministro ha partecipato oggi all’incontro su “La sfida dell’economia e il ruolo dell’Europa”, al Teatro Sociale. “Questa manifestazione è un segno di vitalità, pari alla vitalità e alla resilienza che sta dimostrando l’Italia intera. Per questo, a dispetto dei profeti di sventura, nel primo trimestre la nostra economia è cresciuta dello 0,1% ed è assolutamente a portata di mano un aumento del Pil del 3% nel 2022. Ho apprezzato moltissimo la partecipazione dei cittadini che stanno animando i teatri e le piazze. Un grande segnale di fiducia. Per il vostro territorio e per l’intero Paese”.

Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha incontrato il presidente Fugatti e l’assessore Spinelli

Un dialogo cordiale, per discutere di politica estera, con il conflitto russo-ucraino e la conseguente crisi innescata, e di politiche economiche a livello internazionale: stamani il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni – protagonista dell’incontro alle ore 11 presso l’auditorium Santa Chiara nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento – ha incontrato in Provincia il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

Il commissario Gentiloni, che ha parlato di un festival “fortemente radicato con il tessuto cittadino”, ha ripercorso insieme al presidente Fugatti e all’assessore Spinelli alcune delle politiche energetiche attuate dall’Unione Europea, soffermandosi in particolare sulle fonti rinnovabili e quindi sulle opportunità messe in campo dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Due i temi portati all’attenzione del commissario dal presidente Fugatti, da un lato le risorse legate al PNRR per il potenziamento del corridoio ferroviario del Brennero, dall’altro la proposta di finanza di progetto per l’autostrada del Brennero, che è stata recentemente depositata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.