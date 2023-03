Frana, chiusa la Provinciale 59 al Dosso di Azzone

martedì, 21 marzo 2023

Borno (Brescia) – La Provinciale 59, che unisce Borno (Brescia) ad Azzone (Bergamo), è stata chiusa al Dosso di Azzone per la caduta di un masso e otto persone sono state evacuate dalle loro abitazioni per il pericolo di una frana.

La Provincia di Bergamo ha emesso l‘ordinanza di chiusura della Sp59, il sindaco di Azzone (Bergamo), Mirella Cotti Cometti, ha allertato Regione Lombardia per gli interventi di somma urgenza. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici di Regione, Provincia di Bergamo e Comune di Azzone per valutare i rischi, definire gli interventi sulla Sp 59 e decidere sul rientro delle famiglie evacuate. Disagi per chi utilizza quotidianamente la strada che collega Valle Camonica e Val di Scalve.