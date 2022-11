Festival della Famiglia, la Passeggino Marathon al lago “inclusivo” di Terlago

mercoledì, 30 novembre 2022

Terlago – Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Vallelaghi e l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento organizza nella giornata di sabato 15 aprile 2023 la prima edizione della “Passeggino Marathon”, una marcia non competitiva alla quale sono invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è esteso anche ai nonni e ai parenti.

Un plauso all’iniziativa è giunto dall’assessore alla famiglia della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana: “Ringrazio il Comune di Vallelaghi per questa bella iniziativa organizzata assieme al Distretto famiglia Valle dei Laghi e all’Agenzia provinciale per la coesione sociale. È interessante che all’interno del Festival della famiglia vengano illustrate proposte come questa in una prospettiva temporale che esce dai confini del Festival e si proietta già all’anno 2023. Con soddisfazione presento quindi oggi questa iniziativa promossa sul territorio per coinvolgere tutta la comunità “intergenerazionale”, a partire dalle famiglie con i bambini, i nonni, i diversamente abili e i giovani. Serve a far conoscere il territorio, a sviluppare coesione sociale, ad attirare turisti, ad aggregare la comunità che gravita attorno al lago di Terlago. Il 15 aprile si inaugurerà un sentiero “inclusivo” e sbarrierato adatto a tutte le età: dalle famiglie con i passeggini, alle carrozzine per i disabili e ai nonni che hanno difficoltà a deambulare e necessitano di sentieri con dislivello minimo. Concludo – ha aggiunto la Segnana – sottolineando che questo progetto rientra nel più vasto progetto dei “Sentieri family” promosso dall’Agenzia per la coesione sociale, affinchè in Trentino siano sempre più numerosi i sentieri accessibili a tutti e l’auspicio è che sia il primo di tanti altri sul nostro territorio”.

La camminata, che si svilupperà lungo un percorso di 5 km, partirà dal lago di Terlago presso il locale “Bar Lido”, seguirà il sentiero a misura di passeggino lungo il lago e proseguirà quindi lungo la pista ciclabile. Il ritorno al punto di partenza è previsto percorrendo la strada provinciale, che per l’evento sarà chiusa al traffico. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi alle famiglie partecipanti.

L’assessore alla famiglia e ai giovani del Comune di Vallelaghi, Nicola Frizzera, è intervenuto portando i saluti del sindaco: “L’idea alla base di tutto si fonda sul Distretto famiglia Valle dei Laghi che è una rete pubblico/privata che organizza attività, eventi e promozioni per le famiglie. Il Comune Vallelaghi, in sinergia con l’Agenzia per la coesione sociale, ha organizzato la Passeggino Marathon il 15 aprile: si partirà dal lago – con dislivello minimo ed un percorso di 5 km sbarrierato – seguirà la ciclabile e si riunirà ad anello con il grande parco giochi del paese. E’ un evento intergenerazionale rivolto a tutti, bambini, famiglie, nonni e diversamente abili. L’obiettivo – ha proseguito – è riproporlo ogni anno visto che il lago di Terlago ha una vocazione sportiva e turistica con parco giochi e attività per le famiglie” . In conclusione, ha ricordato che il lago è vissuto in tutte le stagioni perchè offre varietà di attrazioni per sportivi, come la corsa e la bici.”

In conclusione Luciano Malfer, dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale, ha ricordato che il progetto nasce da una comunità particolarmente sensibile e attenta alle politiche familiari, visto che il Comune Vallelaghi è certificato “Family in Trentino” ed aderisce al locale Distretto famiglia Valle dei Laghi. Inoltre – ha detto Malfer – il percorso sarà contraddistinto dai pittogrammi “family” dedicati a fornire indicazioni specifiche alle famiglie sul dislivello, i servizi presenti, i parchi gioco e altro”.

Per maggiori informazioni: www.festivaldellafamiglia.eu