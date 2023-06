Festa della Repubblica, onorificenze e festa in piazza a Sondrio

venerdì, 2 giugno 2023

Sondrio – Festa della Repubblica a Sondrio con la cerimonia organizzata dalla Prefettura, con la presenza delle autorità civili e militari e i cittadini nel capoluogo valtellinese, con consegna delle onorificenze.

Ecco i riconoscimenti e le motivazioni

Rocco TAURASI – UFFICIALE

Il Ten. Col. Rocco Taurasi dal 31 agosto 2016 ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Sondrio sino alla data del Suo trasferimento a Livorno nell’ottobre 2022.

Il periodo di permanenza ha consentito all’Ufficiale superiore di conoscere il territorio ed affrontare con spirito di servizio e puntuale efficacia le diverse problematiche di interesse che sono emerse nel corso del tempo.

Il Ten. Col. Taurasi ha anche coordinato i servizi di controllo sulle piste da sci per garantire la sicurezza in montagna. Egli ha coordinato, partecipandovi anche in prima persona, gli incontri con le scuole nell’ambito dei progetti di cultura della legalità o di contrasto al bullismo.

Iniziativa molto apprezzata è stata anche quella degli “open day” presso il Comando provinciale dove, oltre ad illustrare il quadro generale dell’Arma dei Carabinieri, ha approfondito il tema di accesso dei giovani alla carriera militare.

Tra i notevoli contributi operativi che si riconoscono all’Ufficiale, rilevanti sono quelli nell’ambito del pattugliamento misto Italo-Svizzero tra Carabinieri e Polizia Cantonale dei Grigioni, dalla fase addestrativa a quella esecutiva.

Massimiliano FUSCO – CAVALIERE

L’Isp. Sup. Massimiliano Fusco prende servizio in missione presso la Casa Circondariale di Sondrio nel 2019 con funzioni di Comandante di reparto, mantenendo ugualmente l’ulteriore gravoso incarico di coordinatore di unità operativa e sorveglianza generale dell’Istituto penitenziario di Como.

Nel 2020, con l’avvento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Ispettore ha assunto le funzioni di Comandante di reparto in maniera continuativa presso la Casa Circondariale di Sondrio, assicurando una presenza fissa in sede al fine di collaborare con la Direzione e anche con le altre figure istituzionali per fronteggiare l’emergenza.

In particolar modo ha interagito con l’area sanitaria locale per la corretta e puntuale applicazione delle varie linee guida e dei protocolli dettati dai superiori Uffici in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del virus all’interno dell’Istituto Penitenziario.

Sempre durante il periodo della pandemia l’Ispettore ha svolto un’intensa attività di ascolto portando a conoscenza dei detenuti i molteplici provvedimenti amministrativi che regolamentavano le restrizioni. Inoltre ha supportato i detenuti per alleviare la sofferenza derivata dal timore per il contagio e dalla lontananza dalle famiglie.

Egli ha diretto il personale dipendente con puntualità garantendo un’intensa attività di vigilanza in tutti i settori, evitando ripercussioni negative nella gestione dell’Istituto Penitenziario di Sondrio.

Gianfranco GIAMBELLI – CAVALIERE

Gianfranco Giambelli, attualmente pensionato, ha svolto la professione di commerciante ambulante.

Dopo aver lavorato per un breve periodo di tempo presso la ditta “Dolci confezioni” con sede nel Comune di Colorina, ha deciso di mettersi in proprio dedicandosi allo svolgimento dell’attività di commerciante ambulante fino alla data del suo pensionamento. Egli, nell’ambito della vita professionale, è stato promotore di diversi mercati ambulanti in Valtellina, offrendo la possibilità di migliorare il lavoro a molti colleghi attivi in diversi rami commerciali. Giambelli è, altresì, attivo nel sociale ed è molto legato al Corpo degli Alpini, di cui nell’anno 2014 è stato eletto Presidente della sezione di Sondrio ed il suo primo impegno è stato quello di fondere le due sezioni provinciali di Sondrio e Tirano in un’unica sezione provinciale che diventa così Sezione Valtellinese ANA di cui nel 2015 ne diventa Presidente.

Durante la pandemia Covid-19 la Sezione Valtellinese ANA, sotto la Presidenza di Giambelli, è stata a supporto degli “hub” vaccinali anticovid e anche anti influenzali.

Giambelli si è sempre impegnato e continua a farlo, nel rafforzare e rivitalizzare i Gruppi Alpini affinché continuino a vivere negli anni e possano lasciare un segno importante nella comunità soprattutto ai giovani, perché siano portatori di valori etici e morali da rappresentare quotidianamente come punto di riferimento, portatori di concretezza e di una capacità unica non solo nel fare, ma anche nel ricordare, che non deve essere un momento solo di conservazione della memoria, ma un momento di riflessione sui valori e sui sacrifici dei nostri avi.

Camillo PIZIO – CAVALIERE

Camillo Pizio, nel corso della sua carriera professionale, ha svolto le molteplici attività di custode, boscaiolo, artigiano, operaio e di operaio specializzato fino al 2020, anno del suo pensionamento.

Egli è Consigliere in carica dell’Associazione Artiglieri d’Italia occupandosi di tutti gli aspetti logistici degli eventi a cui l’Associazione è chiamata in causa in Italia e in Europa.

Partecipa alle attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Villa di Tirano. Durante l’emergenza Covid-19 è stato molto attivo per far fronte a tutte le necessità della comunità ed ha partecipato come volontario presso l’”hub” vaccinale di Villa di Tirano. E’ membro della Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana di Tirano. Pizio ha manifestato uno spiccato senso civico a sostegno della comunità.

Luciano SPEZIALE – CAVALIERE

Luciano Speziale si è laureato in Architettura nel 1988 ed è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori della Provincia di Sondrio dal 1990 oltre che all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sondrio dal 1991. Svolge la libera professione nel Comune di Forcola.

Ha ricoperto molti incarichi di progettazione e collaborazione nell’ambito della professione in tutta la provincia di Sondrio.

Tra le attività svolte si annoverano quelle di: componente dell’Assemblea dei soci del Consorzio dell’Alpe Montespluga nel Comune di Madesimo; Presidente del Comitato Provinciale di Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Sondrio; Presidente della Commissione Colonna Mobile Regionale e Operativa della Consulta Regionale Lombarda e Presidente del Consorzio Idraulico di Selvetta.

Il dott. Speziale è molto presente nell’attività di volontariato con ruolo di tecnico progettista e consulente dell’Associazione di volontariato sociale “La Centralina” ONLUS ed è co-fondatore, volontario e coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile del comune di Forcola.

Si evidenzia che durante l’emergenza COVID-19 l’arch. Speziale, come responsabile del Comitato Provinciale di Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della provincia di Sondrio, ha fornito un determinante supporto logistico unitamente ai Gruppi locali dei volontari di Protezione Civile.

Michele GIACOMINO – CAVALIERE

Michele Giacomino, dirigente pubblico dei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, è entrato in servizio nell’anno 1994. Da allora ha ricoperto, in diverse Prefetture, numerosi incarichi di responsabilità sino a quello di Vice Prefetto Vicario nella Prefettura di Lodi e dal 27 ottobre 2021 in quella di Sondrio.

Il dott. Giacomino ha assolto con impegno e dedizione alle funzioni dirigenziali di competenza assicurando assiduo spirito di servizio anche durante l’emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19.

di Ch. P.