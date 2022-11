Ex piscine di Paratico, sui supermercato Legambiente ricorre in Appello

lunedì, 14 novembre 2022

Paratico (Brescia) – Ex piscine di Paratico (Brescia), Legambiente non molla e ricorre in Appello al Consiglio di Stato: “Quei supermercati vanni abbattuti”.

Secondo Legambiente Basso Sebino “per salvare il lago d’Iseo, la sua bellezza e la sua vivibilità e il suo ecosistema c’è bisogno che i Comuni rivedano il modo di programmare l’utilizzo del territorio. Bisogna mettere un freno ad una urbanistica caotica ed alle sempre più invasive aree commerciali che sconvolge il paesaggio e l’ecosistema. Per questo la vecchia ordinanza del sindaco di Paratico di abbattimento dei due supermercati costruiti in riva al lago va eseguita”.

E’ questa in sintesi la richiesta di Legambiente basso Sebino contenuta nel ricorso in appello al Consiglio di Stato depositato il 7 novembre scorso. “Tutti devono rispettate le normative regionali, come la rete ecologica regionale (RER) che tutelano le rive del lago e quel poco di verde e di biodiversità che è rimasto. E’ nei territori che vanno attuata la transizione ecologica come ci chiedono i grandi della terra in questi giorni dalla conferenza sul clima cop 27 in corso a Sharm el Sheikh”, conclude Legambiente Basso Sebino.