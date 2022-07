Estate all’Alpe Cimbra tra sport, escursioni e cultura. Vecchiato (Apt): “Risposta turistica positiva”

martedì, 19 luglio 2022

Alpe Cimbra (A. Pa.) – Estate da vivere all’Alpe Cimbra: le località di Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana offrono ogni giorno eventi e opportunità di svago e divertimento. Un cartellone ricco che va dalle attività sportive (bike, trekking, golf e il lago blu di Lavarone) agli appuntamenti culturali e musicali per arrivare alle escursioni tra i Forti, il festival del Gioco e l’alba in malga. Senza dimenticare i ritiri della squadre di calcio, il Lecce nelle scorse settimane, e ora il Cittadella.

VIDEO



“Quest’estate – racconta Daniela Vecchiato (nel video), direttrice di Apt (Azienda di Promozione Turistica) Alpe Cimbra – la risposta turistica è molto buona: giovani e famiglie stanno riscoprendo le nostre località attraverso le iniziative e gli eventi che vengono promossi con cadenza giornaliera e settimanale”. “Il cartellone – prosegue Daniela Vecchiato – è ricco e arriva fino all’autunno, quando sarà organizzata la grande manifestazione Brava Part”.

Tra i grandi eventi di quest’estate spiccano cultura e musica classica, in particolare le rassegna “Un Libro con l’Autore” e la “La Grande Musica a Maso Spilzi” a Folgaria e “Incontri d’autore” la rassegna organizzata da Comune e Biblioteca di Lavarone per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri.

Quindi il Festival del gioco: da giovedì 21 a domenica 24 luglio quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick accompagneranno i turisti e i partecipanti (necessaria l’iscrizione per info: APT tel. 0464 724100 oppure mail a info@alpecimbra.it) a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Altopiano della Vigolana che farà scoprire le bellezze, le tradizioni e la cultura di quest’angolo del Trentino.

L’idea del Festival è nata alcuni anni fa rileggendo delle antiche leggende dell’Alpe Cimbra i cui personaggi ben si prestavano a trasferire, in chiave moderna, i valori della montagna, le tradizioni, la storia e l’amore per la natura. Ecco allora prendere vita la streghetta Perti, il folletto FliFlick, lo stregone Bertold: all’inizio semplici personaggi della Fiaba dell’Alpe Cimbra – che fa da filo conduttore a tutte le attività del Festival – oggi protagonisti in carne e ossa degli eventi principali quali la lanternata, la preparazione della pozione di Bertold o compagni di gioco.

Tra gli altri appuntamenti: estate in Vigolana – Altopiano della Vigolana – dal 10 al 26 agosto; l’alba in malga a Malga Melegna (6 agosto); quindi le notti di San Lorenzo – piazza San Lorenzo a Folgaria – dall’8 al 10 agosto con tre giorni di intrattenimento e musica; la magia delle stelle al Giardino Botanico ( 11 agosto), la Notturna al Forte Belvedere (13 agosto) con visita guidata e animata in notturna al Forte Belvedere di Lavarone e accompagnamento musicale e degustazione di prodotti tipici. Un momento importante sarà la sera del 14 agosto, con la finale regionale di Miss Italia in piazza Marconi a Folgaria.