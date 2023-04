Engadina, la primavera sulla neve della Diavolezza

venerdì, 28 aprile 2023

Silvaplana – Un’annata super e non ancora conclusa per l’Engadina. La FIS Freeski & Snowboard World Cup, il Campionato svizzero di Slopestyle e Big Air… la primavera sul Corvatsch concentra da sempre numerosi eventi e attività.

Con la festa di primavera dello scorso weekend si è chiusa la stagione invernale al Corvatsch. Quasi 4500 ospiti hanno festeggiato insieme ai gruppi musicali Breitbild e Dodo. C’eri anche tu? Trovi le immagini della festa di primavera cliccando qui.

Mentre gli impianti di Corvatsch Furtschellas sono sottoposti a revisione, quelli della Diavolezza continuano a essere in servizio. Fino al 7 maggio puoi scendere sulle piste con i tuoi sci o lo snowboard. Dall’8 maggio la funivia circola secondo l’orario estivo, mentre le piste sono chiuse. Al rifugio Berghaus puoi consumare un pasto in un ambiente accogliente o anche trascorrere una notte tranquilla.

Orari d’apertura

Diavolezza – in maggio

Benvenuti nel rifugio Berghaus

Specialità valtellinesi, un sostanzioso piatto di affettato misto o ancora i gustosi spaghetti Diavolezza: non lasciarti sfuggire queste specialità! A proposito: il 14 maggio è la festa della mamma e sarebbe un’occasione per prenotare un tavolo.

Divertimento sulla slitta

I tuoi figli non ne hanno ancora abbastanza della neve? In maggio, sulla Diavolezza c’è una pista adatta per i piattelli da neve. Grazie al tappeto magico, la risalita avviene comodamente e senza alcuno sforzo.

ESPERIENZE

Esperienze mozzafiato sulla Diavolezza nel vecchio locale delle guide alpine: accomodati nella poltrona girevole, indossa gli occhiali VR e, senza esporti a pericoli, fatti rapire dal mondo degli alpinisti, dei conquistatori di vette o dei freerider.

La mostra allestita nel centro visitatori «VR Glacier Experience», ubicato presso la stazione a valle della Diavolezza, illustra i nessi tra cambiamenti climatici, sviluppo dei ghiacciai e regimi delle acque.

Corvatsch Furtschellas in estate

Rose alpine, pascoli alpini verdi e freschi: l’estate al Corvatsch e Furtschellas è un incanto.

Inizio stagione estiva

Corvatsch: sabato, 17 giugno 2023

Furtschellas: sabato, 24 giugno 2023