Elezioni provinciali: Campobase lancia la candidatura Valduga

domenica, 5 marzo 2023

Lavis (Trento) – Eletto un parlamentino di 35 iscritti di Campobase: presidente è Paolo Piccoli, segretario Michael Rech. Si è tenuta nell’auditorium della Cantina La Vis l’assemblea del movimento «Campo base», che da associazione è diventato partito politico.

L’assemblea, di circa 150 persone, si colloca saldamente nel centrosinistra e si definisce “partito di cultura autonomista”. È stato eletto un parlamentino di 35 persone, che provvederanno a nominare un direttivo, mentre sono già stati eletti il presidente, Paolo Piccoli, e il segretario, il sindaco di Folgaria Michael Rech.

L’assemblea ha anche indicato Francesco Valduga come leader da candidare alla presidenza della Provincia autonoma di Trento in vista delle elezioni del prossimo ottobre.

Valduga ha invitato a prendere la decisione con prudenza, magari dopo aver consultato le altre formazioni politiche che andranno a costituire il centrosinistra. Questo perché ora come ora corre il rischio di essere bruciato ma anche di rimanere ostaggio dei partiti. All’assemblea hanno partecipato anche i fuorusciti del PATT, ma – almeno per ora – in veste di osservatori.