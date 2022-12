Doni di carabinieri e Croce Rossa agli ospiti delle Casa del Fanciullo di Darfo

venerdì, 23 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un momento di festa per i ragazzi e le ragazze ospiti della “Casa del Fanciullo” di Darfo Boario Terme (Brescia): i carabinieri della Compagnia di Breno, con il comandante il capitano Filiberto Rosano e il Maresciallo Capo Devis Kaswalder che guida l’Aliquota Radiomobile e la Croce Rossa della delegazione di Breno, con il responsabile Sandro Vielmi e i volontari dell’Associazione hanno raggiunto la struttura di Darfo Boario Terme e consegnato agli ospiti panettoni e caramelle.

L’incontro prenatalizio è stato organizzato per la quinta volta e gli ospiti hanno espresso soddisfazione alla visita dei carabinieri e dei volontari della Croce Rossa, è stato un momento speciale che ha scaldato il cuore. I ragazzi e le ragazze hanno ringraziato: “Grazie per quello che avete fatto per noi“.